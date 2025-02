Michelle Salas se arrepintió de una drástica decisión que tomó hace años y pidió ayuda a sus seguidores

Michelle Salas se arrepintió de haberse hecho uno de sus tatuajes en 2018 y ahora está buscando una clínica en Miami en donde pueda retirárselo por completo.

La hija de Luis Miguel compartió su contundente decisión con sus seguidores en Instagram: “Tengo 9 tatuajes, pero muy chiquitos y ya me quiero quitar unos cuantos que ya no me encantan”, escribió la modelo en una de sus historias.

Michelle Salas mostró uno de los tatuajes que quiere quitarse. (Instagram @michellesalasb)

Luego, abrió una caja de comentarios para que sus fans pudieran ayudarla a conseguir un lugar en donde pueda retirarlos.

¿Cuál es el tatuaje que MIchelle Salas se quiere quitar?

Michelle Salas no especificó cuáles son todos los tatuajes que quiere quitarse de la piel , pero mostró uno de ellos. Se trata del texto hecho con tinta que dice “Only You”, que en español quiere decir “Solo tú”.

Este diseño se lo hizo en 2018 como parte de un ejercicio de autoestima y amor propio, según compartió en aquel entonces.

¿Qué otros tatuajes tiene Michelle Salas?

Tal como lo dijo la hija de Stephanie Salas y “Luismi”, tiene 9 tatuajes pequeños a lo largo de su cuerpo. Además de la frase que se dedicó a sí misma, tiene dos más en el brazo y la cadera, respectivamente: el primero es un número 13 y el segundo unas alas de ángel.

Michelle Salas siempre está abierta a los cambios. Instagram

Asimismo, se sabe que tiene un mini triángulo debajo de la muñeca, que se hizo en 2016.

¿Duele quitarse tatuajes con láser?

Michelle Salas tendrá que quitarse sus tatuajes con láser, lo que podría ser molesto. Afortunadamente, sus tintas son pequeñas, por lo que podría ir borrando poco a poco cada uno de ellos, tal como lo hizo Christian Nodal antes del nacimiento de su hija, Inti.

Sobre si duele o no, dependerá de cada persona. En general, retirarse un tatuaje con láser puede ser doloroso, pero existen métodos con anestesia que ayudan a que no sea tan complicado. Eso sí, la piel quedaría dañada y un poco más clara que la piel que lo rodea, según expertos.

