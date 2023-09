¡Michelle Salas quiere que la novia de Luis Miguel le organice su despedida de soltera!

Una carismática Michelle Salas se presentó la noche de este miércoles 6 de septiembre en un evento de la marca Tiffany, deslumbrando con su frescura y sencillez, pese a ser la hija mayor del cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos: Luis Miguel.

La joven desfiló por una sobria alfombra gris ataviada con un vaporoso vestido dorado que le generó algunos problemitas al momento de las fotografías, sin embargo, lució fabulosa y radiante, accediendo a responder todas las preguntas de la prensa. Lo primero que comentó fue que está muy estresada con el tema de su próxima boda.

“No me imaginaba lo difícil que era trabajar y organizar una boda, porque aunque tengas wedding planners, es complicado. Es la primera vez que me caso y no tenía idea de todos los procesos que implicaba. Por ahora, tengo tres vestidos, pero todavía no sé”, expresó la bisnieta de Silvia Pinal en el encuentro con los periodistas.

Sonriente habló de la novia de su padre, “El Sol de México”, dijo que ya conocía a Paloma Cuevas desde hace tiempo y que le gustaría que ella le organizara su despedida de soltera. Además, está contenta de que el intérprete se encuentre tan enamorado, “bien de salud y con mucha energía”.

Sobre su bisabuela, la gran diva de México, Michelle aseguró que lamentaba mucho que no pueda estar en el día más especial de su vida, pero que tendrá la manera de hacerla parte de este momento.

“Ella tiene 92 años, lo que más quiero es que esté cómoda, entonces si la voy a poner en una situación incómoda, pues no. Además le voy a hacer una sorpresa para ella solita, una ceremonia aparte, para poder celebrar a su lado”.