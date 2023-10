Michelle Rubalcava aclara por qué salió de Venga la Alegría

Michelle Rubalcava da la cara y explica los motivos de su salida del matutino de TV Azteca.

Luego de su paso por los programas ‘De primera mano’ y ‘Chismorreo', Michelle Rubalcava se unió al equipo de conductores de ‘Venga la Alegría’ hace un mes y medio. Sin embargo, sorpresivamente el conductor dejó de aparecer en la pantalla de Azteca.

En las últimas horas ha corrido el rumor en redes de que Michelle Rubalcava “lo habían suspendido por órdenes de Pati Chapoy” por haber hablado de Gloria Trevi en la televisora del Ajusco.

Incluso, Álex Kaffie, periodista de espectáculos, indicó que “ni dos meses duró ahí. Sus jefas se deshicieron de él. Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González le advirtió que no se metiera con la intocable Patricia Chapoy Acevedo”.

Hace unos momentos, el presentador, quien tuvo un encontronazo en ‘VLA’ con Eduardo Verástegui, debido a comentarios desafortunados que el actor había hecho en contra de la comunidad LGBTQ+, aclaró en un live su salida del matutino de TV Azteca.

“De repente me mandan a llamar de ‘arriba’ y me dicen que no puedo entrar al programa. La gente se portó muy decente, muy bien. Los comentarios, las palabras que hice considero que no son agresivos contra nadie, les molestaron a las personas de ‘arriba’ de esta televisora, me dijeron que no va con su línea editorial y que eso estaba en una cláusula. Lo entendí muy bien, cuando tu vas a una casa, la casa tiene sus reglas. Yo tengo una manera de ser, a mí me gusta hablar al chi.., me gusta hablar frontal, me gusta ser así. Platicamos, y cuando no estás a gusto con unas reglas, tienes todo el derecho... Me voy agradecido”.

“Me agrada mucho la idea de regresar en la mañana a Youtube. No me estoy callando nada por miedo, no hubo amenazas, no hubo nada, le mando un beso a todos mis compañeros con los que estuve, a las productoras, estoy agradecido por el trato que me dieron. Me tiene sin cuidado si la gente dice: ‘Otra vez se va y corrido’”, agregó.