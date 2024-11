Michelle Renaud presumió el primer arbolito de Navidad de su hijo Milo y enterneció a todos: el dulce VIDEO

Desde que Michelle Renaud y Matías Novoa presumieron por primera vez la carita de Milo a cinco meses de su nacimiento con unas tiernas fotos que puedes ver aquí , el bebé se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales, ¡es todo un galán en Instagram!

Ahora, con la Navidad tan cerca, Michelle Renaud no perdió la oportunidad de mostrarle a sus 5.6 millones de seguidores cómo disfruta de esta emocionante temporada en compañía de las personas que más ama, ¡esta fue la tierna publicación de la actriz con el pequeño Milo que se viralizó en sólo unos minutos!

¿CÓMO ES EL PRIMER ÁRBOL NAVIDEÑO DE MILO, EL HIJO DE MATÍAS NOVOA Y MICHELLE RENAUD?

En un video grabado en la modalidad de cámara rápida que Michelle Renaud subió a sus historias de Instagram, se aprecia cómo ella, Matías Novoa y Marcelo, el hijo mayor de la actriz, comienzan a sacar una serie de esferas, cintas y luces para adornar un bellísimo pino natural.

Michelle Renaud, Matías Novoa y Marcelo se unieron para adornar su árbol de Navidad de este 2024. INSTAGRAM/michellerenaud

Pronto se les une el pequeño Milo, quien en brazos de una mujer que al parecer cuida de él aprecia cómo su mamá, su papá y su hermano adornan el árbol de Navidad; poco después, la mujer se une a la divertida actividad mientras Michelle Renaud sostiene al pequeño bebé.

Al final de la grabación, que tuvo como sonido de fondo la canción “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” interpretada por Michael Bublé, Michelle presumió cómo quedó el primer arbolito de Navidad de Milo, ¡realmente quedó hermoso!

