Mía Marín revela que Alex Marín la corrió por no querer compartirla con su guardaespaldas, ¿y el poliamor?

El poliamor no aplicó para ella, así lo reveló Mía Marín en una entrevista donde confirmó que se había divorciado de Alex Marín por una serie de conductas que acabaron por molestarla.

Hace unos días, se confirmó que la vida poliamorosa del productor de cine para adultos Alex Marín se desmoronaba: además de que terminó con dos de sus parejas , Yamileth Ramírez y Giselle Montes, anunció que su matrimonio de 12 años con Mía había llegado a su fin .

Mía Marín no tardó en reafirmar los dichos de su exesposo e incluso presumió en Instagram a su nuevo novio: Jesús Nery , un misterioso joven que, después se supo, era su guardaespaldas.

De hecho, la cercanía entre Mía y su guardaespaldas se transformó en enamoramiento poco tiempo después, algo con lo que Alex no estuvo de acuerdo a pesar de que él y su esposa habían llegado a un acuerdo “poliamoroso” que a ella no le benefició en nada.

MÍA MARÍN VENTILA LAS ACTITUDES DE ALEX QUE NO LE GUSTARON

En una entrevista reciente, Mía Marín sorprendió al ventilar que había terminado con Alex, su exesposo, porque él no le permitió tener una relación sentimental con su guarura, Jesús Nery, a pesar de que él siempre tuvo la libertad de estar con todas las chicas que deseara.

“Así como me lo dijiste en la llamada anterior, me voy a ir y grábatelo bien. Cuando llegues ya no voy a estar”

De acuerdo con una charla para el podcast Mithos Mars, los problemas entre Mía y Alex Marín comenzaron cuando ella quiso formalizar una relación con Jesús Nery, su actual pareja y quien era su guardaespaldas; sin embargo, su esposo no se lo permitió.

Esto dio lugar a una fuerte discusión entre los esposos que, de acuerdo con Mía, culminó cuando Alex la instó a irse de la casa si no quería aceptar sus condiciones, pues él quería ser el único hombre en sus relaciones poliamorosas y sólo le permitía convivir con mujeres.

“Ya no quiero a Jesús, que se vaya, que se regrese a Monterrey, ya no lo quiero en la casa, y yo ya estaba harta, de esas veces que dices ‘ya’; le dije: ‘pues si se va él, me voy yo’... ‘pues te vas’ y le dije: ‘escúchalo bien, me voy a ir’... ‘pues te vas, si te vas a ir con él, dale’ ”, recordó la actriz.

Mía Marín , quien aceptó que ya no se sentía contenta con su vida poliamorosa al lado de Alex, decidió hacer sus maletas e irse de la casa antes de que volviera su esposo, a quien le lanzó una advertencia:

“Me vuelve a marcar y me dice: ‘ya cálmate’... le dije: ‘tú lo dijiste, se acabó, me voy a ir, así como me lo dijiste en la llamada anterior, me voy a ir y grábatelo bien. Cuando llegues ya no voy a estar, no te preocupes en un rato me salgo... y es la última llamada que te contesto’ ”, reveló.

CRITICAN A ALEX MARÍN EN REDES

Estas impactantes declaraciones de Mía no tardaron en viralizarse en redes sociales, por lo que los internautas pronto se fueron en contra de Alex Marín, criticando la desigualdad que existe en sus relaciones poliamorosas.

Otros han ido más allá y, además de calificar a Alex de “machista” y “manipulador”, le expresaron todo su apoyo a Mía, deseándole una mejor suerte con su nueva pareja.