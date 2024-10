Así advertía Mhoni Vidente la trágica muerte de Liam Payne y nadie la escuchó

Mhoni Vidente es una de las tarotistas con mayor éxito en el mundo mediático en México, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Millones de personas esperan a diario sus lecturas de cartas y predicciones, que ya han dejado a varios con la boca cerrada tras sus aciertos, lo que la ha llevado a cultivar su credibilidad. Ahora, su talento se adhiere a la trágica predicción sobre la muerte de Liam Payne.

Como contexto, Liam Payne, cantante de One Direction entre 2010 y 2016, murió el pasado miércoles 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, en una trágica y lamentable caída desde un tercer piso. La muerte del ex One Direction es ahora materia de investigación por las huellas de excesos de drogas, alcohol y violencia que quedaron en la escena de la tragedia.

El terrible deceso de Liam Payne generó una ola de reacciones en redes. Andreas Rentz/Getty Images for Laureus

Mhoni Vidente advirtió sobre la muerte de Liam Payne

Tras conocerse la muerte de Liam Payne, ahora salió a la luz un video en el que se escucha claramente a Mhoni Vidente predecir la muerte del ex One Direction. Esto decía la tarotista de origen cubano radicada en México:

‘Sumamente urgente. Veo la muerte, el suicidio de uno de los personajes jóvenes internacionales’, señaló Mhoni Vidente, aclarando que hay una clara falta de amor, de espiritualidad, de compañía familiar, de la presencia de los padres.

Mhoni Vidente dice que este lunes 13 de mayo algo ocurrirá en México. (YouTube canaloficial Mhonividente)

Según advirtió la vidente, no habría sido un asesinato, sino un suicidio: ‘Veo que el muchacho tiene entre 24 y 30 años, internacional, hombre, se quita la vida’.

El video data del 19 de octubre del 2022 y se encuentra desde entonces publicado en la cuenta oficial de YouTube de Mhoni Vidente. Aquí lo puedes ver completo.

Todo apuntaba a Liam Payne ¿Alguien escuchó a Mhoni Vidente?

La vidente reveló en su visión varios de los comportamientos, diagnósticos y datos reveladores que hoy se conocen con mayor detalle sobre la salud mental de Liam Payne y lo que lo condujo a su muerte:

‘Lamentablemente, después de pasar una depresión, una situación de drogas o alcohol, se quita la vida. Eso va a ser la noticia del año, mucha gente lo va a llorar’, dijo Mhoni Vidente, y es exactamente lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial con la conmoción por la muerte trágica de Liam Payne.

Escena de la muerte de Liam Payne La Nación Argentina.

Los primeros resultados de la autopsia de Liam Payne arrojaron que el cantante británico murió a causa de politraumatismos y una hemorragia interna y externa que se originaron tras su caída al vacío en un hotel de Buenos Aires.