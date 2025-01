Carin León rompió el silencio y aclaró la verdad sobre su supuesto romance con Espinoza Paz: VIDEO

Durante los últimos días surgió uno de los rumores más sorprendentes de lo que va del 2025: el presunto noviazgo entre Carin León y Espinoza Paz. Estas especulaciones comenzaron a tomar fuerza debido especialmente a la filtración de un “video íntimo” protagonizado por los cantantes, situación que el sonorense ya se encargó de aclarar, con el fin de que se deje de especular acerca de lo que hace en la intimidad.

Carin León se sinceró y aclaró si realmente está enamorado de Espinoza Paz

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con 5.2 millones de seguidores, Carin León reaccionó a todas las especulaciones que han en torno a su sexualidad. Fue así como notablemente molesto, el intérprete de “Me la aventé" negó rotundamente estar involucrado sentimentalmente con su colega.

“Es momento de darle explicaciones a la gente, porque se merecen saber qué es lo que pasa en mi vida y en la vida de todas las personas públicas. Tengo tres días de que me levanté con la condición de ser gay, sí, porque la gente me lo impuso, así que me levante siendo gay hace tres días”, dijo el artista, evidenciando lo sorprendente que le parecía tener que estar haciendo estas aclaraciones.

Un poco más calmado, Carin bromeó con la situación y sentenció que hasta el momento no había presentado ningún “síntoma” de la homosexualidad, salvó que experimentó algunos cambios en sus gustos cotidianos. Por lo que le pidió a otras personas, que al igual que él sean víctimas de la “homosexualidad impuesta”, término con el que se refirió a esta situación en el que a toda costa se le trató de involucar con un hombre, que le dijeran cuándo tendría las primeras señales de que sus preferencias ya cambiaron.

Finalmente, León aprovechó para condenar el hecho de que en pleno 2025 la sexualidad de una persona siga siendo tema de conversación, pues explicó que sin importar la orientación que alguien tenga, se puede ser exitoso en cualquier ámbito. Caso contrario dijo, ocurre con quienes solo están buscando la manera de molestar a los demás, como cree que pasó con él y con el intérprete de “Lo intentamos”.

Carin León explotó ante los rumores de su supuesto romance con Espinoza Paz Instagram

El coqueto mensaje de Carin León a Espinoza Paz

Una vez aclarados todos sus puntos, el artista, quien ha colaborado con artistas como Maluma, Camilo y Grupo Frontera, le dedicó un mensaje a Espinoza Paz, jugando con el aparente noviazgo que se les adjudicó por un video donde aparecen besándose, el cual hoy se sabe, fue fabricado con Inteligencia Artificial.

Carín León y Espinoza Paz levantaron rumores sobre una supuesta relación. (YouTube Clarín León)

“A mi compa Espinoza le mando un fuerte abrazo, ya repórtese. Tiene un rato que no se reporta, y la verdad es que así esta relación no va a funcionar”, concluyó Carin León, mostrando que, lejos de darle el gusto a sus detractores y enojarse con todo esto, prefiere tomarse las cosas con humor.