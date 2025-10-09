Mhoni Vidente le echa las cartas a Aldo de Nigris: “tiene que separarse de su tío Poncho”

Mhoni Vidente confía mucho en el futuro de Aldo de Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México 2025.

Pero cuando le echa las cartas, ve que hay una condición para que esos planes se cumplan.

“A él yo lo veo como el nuevo William Levy”, dice Mhoni.

Cuando salió del reality show, Aldo de Nigris se topó de frente con una primera gran duda: regresarse a vivir a Monterrey o mudarse a la Ciudad de México.

El influencer es originario de Monterrey y ha hecho toda su vida en esa ciudad: de niño entró a las fuerzas básicas de los Rayados y de joven estudio en el Tec, donde también jugó futbol con los Borregos.

El consejo de Mhoni Vidente para Aldo

Mhoni Vidente no tiene duda de lo que tiene que hacer ahora: “se tiene que venir a vivir a México, no puede estar yendo y viniendo porque va a ser agotador. Además, acá es donde pasa todo y él tiene que estar en el momento”.

La tarotista incluso lo ve como una estrella en la televisión de Estados Unidos, pues Aldo habla también inglés.

“Es una persona deportista, sin escándalos, buen muchacho, de buenos sentimientos y tiene un futuro prometedor”.

Pero es ahí donde Mhoni visualiza una decisión importante porque para ella es evidente que ahora el ganador de La Casa de los Famosos tiene el suficiente impulso para proyectar su imagen y carrera sin ayuda de otros.

Poncho De Nigris fue el tercer lugar de La Casa de los Famosos de 2023. Es también el principal impulsor y promotor de la carrera de Aldo como influencer.

En varias ocasiones, Aldo ha contado que fue su tío Poncho el que le dio el consejo de hacer su podcast, publicar en Instagram y convertirse en un coach de rutinas deportivas.

Sin embargo, fue muy criticado por las actitudes que mostró el día en que su sobrino ganó el reality show. En un video que publicó en redes sociales, se le vio desbordado de la alegría y gritando “ganamos, ganamos, lo logramos”.

Mhoni Vidente recalca: