Mhoni Vidente hizo una escalofriante predicción sobre la muerte de un cantante de regional mexicano

El mundo del regional mexicano ha atravesado varias tragedias y eventos que marcaron su historia, especialmente debido a que los protagonistas de dichos episodios han sido personalidades sumamente queridas. Tristemente, parece que esta historia podría estar en riesgo de repetirse, o al menos eso es lo que piensa Mhoni Vidente, quien en una de sus últimas proyecciones dio a conocer que el destino de una de las estrellas del país estaría más que escrito.

Mhoni Vidente anunció una desgracia en el mundo de la música

Durante su reciente aparición en “Reporte H”, emisión conducida por Blanca Becerril, Mhoni Vidente externó lo que sus dotes espirituales le dieron a conocer mediante una visión que, aparentemente, anunciaría un suceso que cambiará todo para los miembros de la industria.

“Me acaba de venir una visión muy importante. Veo el fallecimiento o la tragedia en la era de sagitario, que va a ser del día 21 de noviembre al 20 de diciembre, de un artista grupero muy importante aquí en México”, detalló la pitonisa.

Sobre el protagonista de esta desgracia que estaría próxima a suceder en las próximas semanas, Mhoni no dio mayores detalles, aunque no especificó si ella sí logró vislumbran de quién se tratará. No obstante, en redes sociales rápidamente comenzó a especularse sobre la persona que podría sufrir este lamentable hecho, mencionándose nombres como Pepe Aguilar, Christian Nodal, Julión Álvarez y Alfredo Olivas, quienes además de ser grandes exponentes del género, tiene algunas apariciones programadas para las siguientes fechas.

La última predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Christian Nodal y encendió las alarmas

Estas visiones de la youtuber hicieron renacer los dichos que dio acerca de Christian Nodal en octubre pasado, justo cuando el cantante atravesaba por una mala racha en cuestiones de salud que lo llevó a estar hospitalizado de gravedad. Esto ya que en esa ocasión, Mhoni Vidente puso sobre la mesa la posibilidad de que el esposo de Ángela Aguilar pudiera estar siendo víctima de brujería, lo que explicaría los problemas y polémicos a los que ha estado expuesto especialmente este año.

No así, aún es pronto para sacar conclusiones y, de momento, resta esperar a que llegue la fecha predilecta para esta tragedia y así averiguar si sus pronósticos fueron atinados o no.