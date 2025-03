Mhoni Vidente, furiosa con Adrián Marcelo por la entrevista con la mamá de Gala Montes: ¡le mandó un duro mensaje!

Mhoni Vidente se lanzó con todo contra Adrián Marcelo por la entrevista que le hizo a Crista Montes, la mamá de Gala Montes. Acusó al youtuber de intentar aprovecharse de la polémica entre madre e hija para generar contenido, pero le resultó todo lo contrario.

“Aquí lo que tuvo que haber hecho Adrián Marcelo (fue) enterrar ese episodio en el pasado, no revivirlo, lo que tuvo que haber hecho fue no haberla seguido la polémica como crear cosas nuevas y diferentes (...) ya no darle tanta pauta a Gala ni a su mamá, porque la revivió”, expresó la astróloga en el programa El Heraldo TV.

Pero eso no es todo. Mhoni Vidente dijo que es posible que la entrevista haya sido planeada por Gala y su mamá, algo que cambiaría la historia por completo.

¿Es falso? Mhoni Vidente advierte que la entrevista de Adrián Marcelo pudo ser un plan de Gala Montes y su mamá

Mhoni Vidente dijo que tuvo una visión en donde se percató de este acuerdo entre Crista Montes y su hija, Gala, para “sacarle más dinero” a Adrián Marcelo.

“Adrián le ofrece a esta señora, le dice: ‘te pago el avión, vente para Monterrey para hacerte la entrevista’, manipula la situación para que diga lo que tenga que decir, pero, pues, el cazador resultó cazado”.

Asimismo, predijo que madre e hija se van a juntar “para burlarse” el Día de las Madres o antes, para restaurar su relación.

A pesar de la fuerte acusación, Gala Montes ni su mamá se han pronunciado sobre las declaraciones de Mhoni Vidente. Adrián Marcelo tampoco se ha dicho nada al respecto.

Por otro lado, la mamá de Gala publicó un comunicado en sus redes sociales en donde se defendió de las críticas en su contra por haberle dado la entrevista a Adrián Marcelo. Asimismo, reveló que ha recibido mensajes de odio y que los usuarios han “tumbado” su cuenta de TikTok en donde tenía miles de seguidores.

La mamá de Gala Montes publicó este comunicado tras su entrevista con Adrián Marcelo. (Instagram @sargentomatute)

