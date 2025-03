Crista Montes se defiende tras entrevista con Adrián Marcelo: “Gala comenzó esta guerra de calumnias”

Después de aceptar la propuesta de miles de pesos a cambio de una entrevista, Crista Montes recibió severas críticas por hablar de su hija Gala Montes.

Así que la señora no se quedó de brazos cruzados y publicó un comunicado para desmenuzar su punto de vista, en el que señala a Gala Montes por haber empezado con la guerra de calumnias.

Además, insiste en justificar que aceptó el dinero porque tiene deudas, pese a ser tachada de “mala madre"; incluso invitó a los seguidores de Gala a recordar sus propias declaraciones.

“Yo jamás victimicé o exclamé que haya sido una madre modelo, simplemente fui una madre (como muchas) que no tuvieron la fortuna de contar con los recursos necesarios para llevar una vida más tranquila y desahogada. Sin embargo, no considero que eso me convierta en “satanás” o una “hiena” como muchos me han llamado.

“Es innegable la fractura de relación que hay entre mis hijas y yo, pero al aceptar esa oportunidad de un negocio debido a una necesidad o apuro económico no tiene nada que ver con lo que ya ha venido pasando por más de un año, con ellas”.

Crista Montes, la mamá de Gala Montes, dio sus primeras declaraciones tras reunirse con Adrián Marcelo Instagram, Captura de pantalla

“Me llaman ‘traidora’ por aceptar ir a sentarme con el ‘agresor’ de mi hija, y nótese las comillas, porque si son objetivos, hubo insultos y palabras altisonantes de ambas partes. Decir la verdad no es hablar mal de una persona, contar tu versión no es hablar mal de una persona, y haber omitido detalles tiempo atrás no significa que todo fue planificado ahora.

Todos tenemos derecho a dar réplica, respeto si creen que no fue el espacio correcto, pero nadie se pone en mis zapatos ni conoce mi situación, solamente yo. Es muy fácil juzgar desde la comodidad y teniendo un micrófono para alzar la voz.

“Respecto si me consideran una mala madre, pero les recuerdo que quién comenzó esta guerra de calumnias y acusaciones con la intención de adoptar el rol de ‘víctima’ fue mi propia hija”, dijo Crista.

Recalcó, para quienes dicen que miente, que deberían analizar los lives donde Gala Montes “acepta haberme agredido. Los invito a que reaccionen a las agresiones que ha estado realizando desde su salida del reality”.

"¿Por qué no denuncié? Es una gran pregunta, y la respuesta es simple: Son mis hijas a pesar de todo y una cosa es dar una entrevista y otra testificar con PRUEBAS que me agredieron físicamente, ademas de otras cosas”, escribió.

“Mejor pregúntenme, ¿por qué no denunció ella? No es muy difícil concluir porque no lo hizo. No están siendo imparciales ni mucho menos objetivos, están siendo crueles, y no busco victimizarme... Solo aclarar los mal entendidos que se crearon y no esperando que me crean, pero sí dejándooslas un antecedente del acoso y la violencia digital que estoy viviendo por haber dado mi versión.