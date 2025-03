Mhoni Vidente expone la supuesta verdad sobre la sexualidad de un famoso cantante: las contundentes pistas

Mhoni Vidente reveló las pistas que, según ella, delatarían la bisexualidad del famoso cantante de reguetón, Bad Bunny.

Una vez más, el artista puertorriqueño está siendo bombardeado por su última colaboración con una marca de ropa interior. Pero, ¿qué fue lo que dijo la pitonisa cubana?

¿Por qué Bad Bunny sería bisexual, según Mhoni Vidente?

A decir de la astróloga , Bad Bunny cuenta con una serie de tatuajes que delatarían su orientación sexual. “Cada vez sale más del clóset”, comentó Mhoni Vidente.

Supuestamente, el cantante de “Titi me preguntó” tiene un tatuaje de un arcoíris, que suele representar a la comunidad LGBT+; otro tatuaje representa cada uno de sus discos. Pero el tatuaje que llama su atención es el de un hombre y una mujer, demostrando que tiene una atracción tanto por hombres como por las mujeres, según la cubana.

Asimismo, predijo que el puertorriqueño podría estrenar una pareja este mismo año, aunque no sabe si será masculino o femenino, tras su rompimiento con Gabriela Berlingeri.

¿Bad Bunny es miembro de la comunidad LGBT+?

Bad Bunny ha sido abierto sobre su sexualidad. En 2020, aclaró en una entrevista a Los Angeles Times que se consideraba de género fluido. En la charla, el reguetonero de 31 años expresó: “La sexualidad no me define. Al final del día no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida, pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”.

Bad Bunny dice que el intenta ser sincero con sus fans. (Instagram @badbunnypr)

A lo largo de los años, el músico ha tenido varias polémicas sobre su sexualidad, como cuando besó a uno de sus bailarines en los Premios MTV, y cuando fue visto con un hombre en un bar gay .

Lo que es cierto, es que Bad Bunny ha demostrado que apoya a la comunidad LGBT a través de su música, sus atuendos y sus declaraciones.

NO TE PIERDAS