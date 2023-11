Melissa Barrera rompe el silencio tras su despido de Scream 7

Melissa Barrera y Scream 7 se han convertido en tendencia desde hace varias horas luego de que una revista estadounidense diera a conocer que la actriz ya no formará parte de la película debido a su postura sobre el conflicto Israel-Palestina.

De acuerdo con Deadline, las constantes publicaciones de Melissa Barrera en su cuenta de Instagram a favor de Palestina le habrían costado su actuación en Scream 7 , y aunque por algunos momentos algunas personas consideraron que todo se trataba de especulaciones, finalmente la mexicana se pronunció sobre su salida de la película.

El poderoso mensaje de Melissa Barrera pronto se viralizó en redes sociales, ¿cuál fue la postura de la mexicana luego de que fuera despedida de Scream 7 por sus opiniones sobre Palestina ?

MELISSA BARRERA DA UN PODEROSO MENSAJE TRAS SU SALIDA DE SCREAM 7

Fue a través de sus stories de Instagram que Melissa Barrera compartió un poderoso mensaje que rápidamente se llenó de Me Gusta y comentarios por parte de sus fans:

“Ante todo condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo en contra de cualquier grupo de personas. Como latina, y orgullosamente mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso intento utilizarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes más lo necesitan”, señaló la actriz mexicana en el comunicado.

“Todas las personas... independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merecen iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad... rezo día y noche porque no haya más muertes y no más violencia, por la paz... Continuaré hablando por aquellos que lo necesitan... el silencio no es una opción para mí”, concluye el poderoso mensaje de la intérprete.

LA REACCIÓN DE LOS FANS ANTE EL DESPIDO DE MELISSA BARRERA

Desde que se dio a conocer la situación delicada que está atravesando Melissa Barrera por sus ideales, internautas le han expresado su apoyo a la actriz e incluso han ido más allá: proponen boicotear Scream 7.

Diversas iniciativas en redes sociales invitan a los mexicanos a no asistir a los cines a ver Scream 7 y a no ver las otras películas de la saga en las plataformas de streaming donde están disponibles para expresar su descontento con Spyglass Media.