¿Por qué despidieron a Melissa Barrera de Scream 7?

Melissa Barrera presuntamente fue despedida de “Scream 7" debido a que tomó una postura controversial respecto a un tema delicado, reportó la revista “Variety”, ¿qué pasó con la actriz mexicana?

Melissa Barrera logró abrirse camino en Hollywood gracias a su personaje de “Samantha Carpenter” en las películas más recientes de esta saga de terror, en donde además trabajó al lado de una de las actrices jóvenes más populares del 2023: Jenna Ortega.

Sin embargo, esta historia podría cambiar, o al menos eso señalan medios estadounidenses, quienes aseguraron que, al parecer, la casa productora Spyglass no se mostró nada contenta con la postura que Melissa Barrera tomó sobre un controvertido tema que dominó durante los últimos meses del año, ¿de qué se trata?

LA RAZÓN POR LA QUE MELISSA BARRERA HABRÍA SIDO DESPEDIDA DE “SCREAM 7"

La revista “Variety” publicó un trascendido en el que se señaló que, al parecer, Melissa Barrera ya no formará parte de “Scream 7" debido a su apoyo a Palestina frente al conflicto que mantiene con Israel desde hace varias semanas.

En efecto, desde hace varios días Melissa Barrera había publicado en sus redes sociales diversos mensajes en apoyo a Palestina, y a pesar de que estuvo siempre consciente de los riesgos, ella nunca abandonó sus ideales, lo que habría derivado en su despido de la más reciente película de “Ghostface”.

EN REDES, APOYAN A MELISSA BARRERA

A pesar de que la información no está confirmada, y de que muchos fans no comparten la misma forma de pensar de Melissa , eso no ha impedido que miles de internautas hayan expresado su apoyo a la actriz mexicana, criticando su presunto despido de “Scream 7" por su forma de pensar.

Melissa Barrera no es antisemita como Hollywood lo quiere hace creer 😡😡



Decir que Israel invadió Palestina es una realidad, no antisemitismo



Decir que hay censura sobre los ataques en Gaza es una realidad, no antisemitismo#ScreamVII Cancelada #justiceformelissabarerra pic.twitter.com/5K2o9SdbOk — Sebas Guionista 🎬🇨🇴 (@sebas_cazador) November 22, 2023

Incluso, se ha comenzado a viralizar el hashtag #JusticiaParaMelissaBarrera para que se le permita a la actriz regresar a la película; sin embargo, hasta el momento ni la casa productora Spyglass ni Melissa se han pronunciado al respecto.