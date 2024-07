“Me embaracé en la cabina de un antro": la impactante confesión de Paola Durante

Paola Durante fue la primera eliminada de La casa de los famosos México en su segunda temporada, pero antes de abandonar el exitoso reality show de Televisa, la edecán que estuvo en prisión tras ser sospechosa en el asesinato de Paco Stanley, abrió su corazón con algunos compañeros del programa y contó cómo quedó embarazada de su única hija, Stephanie.

Según la plática que sostuvo Paola, conoció al padre de su primogénita en un local nocturno llamado Medusa, donde posteriormente hicieron “el amor” y se embarazó. “En ese lugar trabajaba Mauricio Islas y era cadenero. Pero mi novio era dj de ese sitio y tuvimos sexo en la cabina, ahí me embaracé, estábamos chavitos y él me llegó a acomplejar mucho, no me trataba bien, me decía que estaba gorda, y cuando vi que no me daba ni para los pañales, ni para la leche, pues me di cuenta que ahí no era”.

La modelo y creadora de contenido confesó que decidió dejarlo y mudarse a casa de su mamá, acatando las reglas que, en ese momento, le impuso la señora. “Me dijo que sólo me la podía cuidar cuando fuera a trabajar”.

Shanik Berman le preguntó si luego encontró a alguien mejor y así respondió Paola: “O sea, me ha ido difícil en ese sentido, llevo tres años soltera, mi último novio me dio el anillo de compromiso y al día siguiente desapareció, no llegó a dormir a la casa que compartíamos”.