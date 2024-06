“Me culpaba mucho por tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad": Natalia Jiménez

Después de la tormenta, la calma llegó para Natalia Jiménez y ahora disfruta la paz que consiguió al ganarle una batalla legal a su exesposo, Daniel Trueba, quien se negaba a otorgarle un permiso para que su hija pudiera viajar a México junto con la cantante.

“Me costó lograr la felicidad, pero al fin la tengo”, dice la artista en una exclusiva entrevista con TVyNovelas desde una lujosa suite en la Arena Ciudad de México, donde se presentó hace dos semanas ante más de 20 mil personas.

Para la intérprete que se dio a conocer junto a La Quinta Estación, haberse librado de un hombre que la sometía constantemente fue una victoria que le costó muchas lágrimas y frustraciones.

“Tendría muchas cosas de las que hablar, pero yo creo que la más importante para mí es dejar claro que el abusador siempre va a estar feliz en la oscuridad. Si tú dejas que tu abusador siempre esté de incógnito, que nadie sepa que te abusa, que no lo señalas, no lo denuncias, él va a seguir haciéndole lo mismo a ti y a todas las demás que se encuentren en su camino. Entonces es muy importante denunciar, hablar, levantar la voz, ya sea con una persona de confianza, con un terapeuta, con la policía si es necesario, para que ocurra algo. Y ese es el consejo que yo les daría, que levanten la voz y que no dejen que los abusadores vivan en la oscuridad, que a ellos lo que hay que hacer es ponerles en la luz y que todo el mundo los vea”.

El primer paso, según Natalia, “es admitirlo, o sea, si de repente tú, como mujer, te encuentras aislada, sientes que tu familia ya no está contigo, que tus amigos ya no están a tu lado, que tu trabajo tampoco... Y te encuentras en una situación de la que no puedes salir, te has vuelto completamente dependiente de esta persona, económicamente, emocionalmente, ahí hay un problema y lo tienes que admitir. Sé muy bien que a veces no admitimos los problemas por el temor al qué dirán, por la vergüenza al estigma, ninguna quiere que nos vean como una mujer maltratada, pero yo creo que es mejor ser sobreviviente que una víctima. Entonces es importante levantar la voz contigo misma, primero de decir: ‘La he cagado, estoy en una situación en la que no me debería de haber metido, en la que me trajeron y me encerraron’, por eso hay que buscar la manera de salir y pedir ayuda. No hay nada malo en aceptar que necesitamos la mano de alguien más para salir adelante”.

“ENCONTRÉ AL AMOR DE MI VIDA”

Lo más complicado para la vocalista de éxitos como Me muero, Algo más, El sol no regresa, Quédate con ella y Creo en mí fue convertirse en una completa dependiente de un hombre que en silencio la estaba llevando al abismo.

“Me vi envuelta en situaciones de las que no podía salir. Y, pues, tienes que aceptar tus vergüenzas, tragártelas, tragarte el orgullo y decir: ‘¡Necesito ayuda!’. Así fue como pude salir, si yo no hubiera dado ese paso no estaría aquí hoy sentada hablando de lo bien que me fue en una Arena Ciudad de México, por ejemplo. Quizás estaría todavía atada a la pata de la cocina”.

Pero lo mejor de todo es que al final, la artista superó esa etapa y le apostó, nuevamente, al amor. En noviembre de 2023, la madrileña se comprometió en matrimonio con Arnold Hemkes, de origen mexicano, quien trabaja a su lado como su road manager y se convirtió en su novio en 2021.

“Este año nos casamos. Claro que tengo nervios, imagínate que cuando nosotros hablamos así en privado, decimos que estamos tan emocionados los dos, o sea, estamos los dos así de que ‘Vamos a hablar con el wedding planner, vamos a mandar las fotos y vamos a poner esto y aquello, ¿y dónde lo vamos a hacer?, ¿Y con quién?’ Así estamos, súper contentos… Nos emociona mucho porque los dos sentimos que hemos encontrado el amor de nuestra vida, y que estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas en muchos sentidos y es como una celebración realmente porque nosotros ya nos sentimos en matrimonio. O sea, yo le llamo esposo y él me llama esposa, ya tenemos nuestros anillitos y todo, pero bueno, es como hacerlo oficial, porque es lindo tener una ceremonia en la que podamos celebrar lo grande que es este amor, lo bien que nos llevamos y lo mucho que hemos disfrutado todos estos años juntos”.

“TENGO UNA PAREJA QUE VINO A SUMAR”

Compartir el trabajo y la casa con el mismo hombre no ha sido un problema para Jiménez, ya que es una historia que había vivido anteriormente, así lo confiesa en nuestra plática:

“He tenido dos oportunidades en las que yo he trabajado con pareja, y aquí el caso es que cuando tienes una pareja que viene a sumar, ahí es donde se hace la diferencia. Tienes una pareja que viene a impulsar, que viene a sumar, que viene a añadir a tu vida, a tu carrera, una pareja que está interesada en crecer contigo y no querer ser más que tú, sino estar a la par que tú, y crecer los dos, tener un proyecto de vida en conjunto, ahí es donde funciona la cosa. O sea, nosotros aquí sentimos que tenemos una empresa familiar y que estamos como sacándolo todo adelante, así que ahí vamos, lo planeamos todo y hacemos estrategia en casa, es como muy impresionante porque nunca había tenido eso antes. Antes era más bien como seguir órdenes y no poder quejarme. Acá decidimos, discutimos, hay muchísima libertad y nos llevamos súper bien. Nosotros nos conocimos trabajando. Fuimos amigos por mucho tiempo antes de ser pareja. Entonces yo creo que eso también ayudó, que tenemos muchas cosas en común además del trabajo. A él y a mí nos gusta montar en moto desde antes de conocernos, nos gustan las aventurillas en general, nos gusta la misma música. Y estamos los dos fritos por igual”.

“YA NO SOY TAN DURA CONMIGO MISMA”

Además, Arnold también ha sido una pieza clave para que Natalia logre salir airosa después de ser diagnosticada con el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

“Siento que es de muchísima ayuda aceptar un consejo de un profesional. Yo, de repente, vi que a mí se me complicaban cosas que a la gente se les hacen sencillas. Sentía que estaba en un videojuego con el modo difícil y que todo el mundo estaba en el fácil, que yo no entiendo por qué nadie me explicó cómo funciona el juego, entonces pienso que sí es muy importante el asesorarse, el aprender de tu condición, sea la que sea, de informarte lo más que puedas, de tener compasión contigo mismo, de aceptar que tu vida es así, que no va a cambiar. Pero tú puedes tener herramientas para mejora, yo ahora mismo ya no soy tan dura conmigo misma. Antes, cuando de repente me deprimía o me ponía agresiva era muy cruel conmigo. Para mí, a veces es difícil querer levantarme de la cama o del sofá, porque es una cosa que tenemos mucha gente con TDAH. Yo me culpaba mucho y decía cosas feas de mí misma. Pero ya cuando vas al psiquiatra y te dice que eso es normal en tu condición, te sientes mejor. Te sientes mucho mejor contigo mismo”.