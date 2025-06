Laura Flores y la demoledora respuesta sobre su truene con Lalo Salazar: “Uno de los dos amó más”

La relación entre Laura Flores y Lalo Salazar entusiasmó al público, pues son muy queridos desde hace años por su trabajo en la televisión.

Pero Cupido tenía otros planes con ellos y lo suyo no prosperó. Solo tres meses duró el encanto y parece que uno de ellos amó más que el otro.

Así lo afirmó Laura Flores en declaraciones a la prensa durante el estreno de la obra de teatro ‘Alta traición’. Ahí contó lo que realmente ocurrió al final de su romance.

“Yo nunca me he mostrado con falsedad, siempre he sido transparente”, dijo Laura Flores antes de responder la pregunta de si podría haber una posible reconciliación: “Yo creo que no. Cerro la puerta y creo que la cerró con llave”.

Laura Flores aclaró que no hubo algo negativo: “Nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respetos, insultos, infidelidad, terceros que se metieran a opinar”.

Incluso resaltó: “Sus hijos maravillosos y encantadores, su mamá y sus hermana, hasta la madre de sus hijos se expresaba bien de mí”.

¿Entonces qué pasó? "¡Yo creo que uno de los dos amó más que el otro y ya, que también se vale!”, sentenció con una demoledora frase.

¿Quién decidió terminar?

Laura Flores y Lalo Salazar han guardado silencio absoluto respecto a las razones específicas que detonaron su separación. Sin embargo, la actriz ya dijo que uno de ellos amó más que el otro, y en su comunicado al anunciar el truene, dio la pista de que fue una decisión del periodist no seguir adelante con su relación.

Laura Flores aclaró las especulaciones que hay en torno a su noviazgo con Lalo Salazar Instagram

Ella no ha ocultado su tristeza. En esta instantánea, la actriz mexicana hizo referencia a “no insistir”, frase que adquiere sentido al recordar que en el momento en que avisó su ruptura con el comunicador, enfatizó en que no se puede obligar a ninguna persona a cambiar de opinión.

“Mi último acto de amor fue no insistir más”, se lee en esta publicación, misma que se suma al resto de mensajes con frases tristes que la actriz de “Las hijas de la señora García” se ha encargado de compartir durante los últimos días.