Mayela Laguna vs. Luis Enrique Guzmán: los escándalos de la pareja más polémica de la dinastía Pinal

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán formaban una de las parejas estables de la dinastía Pinal, hasta que empezaron a surgir diversas especulaciones que pusieron en entredicho la reputación de cada uno frente a los televidentes y usuarios de redes sociales.

Aunque Mayela ha contado que se conocieron por Facebook y que el flechazo se dio el primer día que se vieron en persona, lo cierto es que no todo fue color de rosa durante su relación y hoy protagonizan uno de las situaciones más delicadas por su hijo menor.

Por tal motivo, en TVyNovelas hacemos un recuento de los escándalos de la pareja más polémica de la dinastía Pinal, liderada por la actriz Silvia Pinal, quien ha sido testigo de los buenos y malos momentos alrededor de su familia.

Los escándalos de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna intentó quitarse la vida

Cuando Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán eran novios, ocultó el hecho de que estaba endeudada y a punto de pisar la cárcel. Ante la desesperación por no poder pagar sus deudas, intentó quitarse la vida ingiriendo más de 200 pastillas, por suerte, su hermano gemelo llegó a tiempo y la llevó al hospital.

Mayela reveló en una entrevista que, después de ser rescatada, estuvo un tiempo en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino e incluso prefería estar ahí antes que ser encarcelada. Finalmente se arrepintió y logró evitar una condena de 16 años.

Mayela Laguna, acusada de presunto fraude

Hace poco se dio a conocer que Mayela fue detenida en 2014 por presuntamente defraudar a 60 productores con más de 1.5 millones de pesos en equipo de grabación.

Mayela dejaba como garantías su palabra, pagarés, credencial de elector, libretas con su firma y hasta videos, como el que se dio a conocer en el programa ‘De primera mano’, de Gustavo Adolfo Infante.

En aquel entonces, Laguna fue detenida; sin embargo, quedó libre porque no hubo flagrancia en el delito y pruebas suficientes que la vincularan.

Mayela Laguna, presuntamente violentada por Luis Enrique Guzmán

Por medio de audios filtrados, se dio a conocer que Luis Enrique Guzmán había, presuntamente, violentado a Mayela Laguna durante el embarazo de su hijo en común.

Mayela admitió que los audios filtrados en los que hablaba mal de su ex pareja y de la dinastía Pinal fueron producto de un enojo y aseguró que la familia siempre había sido buena con ella, incluyendo a la reconocida actriz Silvia Pinal.

Luis Enrique Guzmán orquestaría robos dentro de la casa de doña Silvia Pinal

Hace unos meses, se filtró un comprometedor audio donde, presuntamente, Mayela Laguna hablaba de un robo perpetuado junto a Luis Enrique Guzmán dentro de la casa de Silvia Pinal.

Joyas de oro valuadas en millones de pesos y lujosas obras de arte habrían sido sustraídas del hogar de la primera actriz, productora y madre de Luis Enrique.

Luis Enrique, acusado de presunto robo a su propia madre Archivo TVyNovelas

Luis Enrique Guzmán duda de su paternidad con Mayela Laguna

El mes pasado, Luis Enrique Guzmán reveló en un comunicado que el pequeño, que se creía procreó con Mayela Laguna, no es su hijo biológico.

Mayela no se quedó callada y respondió que la prueba de ADN fue hecha sin su consentimiento, por lo que dudaba del resultado. Se sabe que la familia Pinal está muy afectada con esta situación y don Enrique Guzmán, papá de Luis Enrique, acusó a su ex nuera de esconder al pequeño para no tener contacto con él.

“Contrario a lo que manifiesta el señor Guzmán, he de manifestar que él no ha mostrado ningún tipo de interés para contactar a su nieto, cuando él sabe dónde contactarme y donde buscarme para tal fin”, respondió Mayela en una carta membretada.