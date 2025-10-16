Suscríbete
Mauricio Martínez gana la batalla contra el cáncer por quinta vez: “continúo en la lucha y estoy aquí fuerte”

A través de redes sociales, el actor compartió un emotivo mensaje agradeciendo a Dios y a sus seguidores.

October 16, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martínez.jpg

Mauricio Martínez superó el cáncer por quinta ocasión.

Instagram

“Mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no sólo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza”.

El actor Mauricio Martínez dio a conocer que venció el cáncer de vejiga y que los tumores que se detectaron recientemente son de bajo grado, “el cáncer, que por quinta vez he ganado la batalla, ya está fuera de mi cuerpo”, expresó.

El artista de 47 años, indicó también que actualmente se encuentra en proceso de recuperación y enfocado en su bienestar.

El anuncio de Martínez se produjo pocos días después de que, el pasado 4 de octubre, dijera públicamente que enfrentaba una nueva recaída de la enfermedad.

Con la noticia, Mauricio explicó que los tumores que le encontraron no representaban un riego importante, ya que eran de bajo grado y de esta forma su cuerpo le permitió detectarlos a buen tiempo. “Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez. Continúo en la lucha y estoy aquí”, dijo el histrión al tiempo que agradeciendo el apoyo recibido y resaltando la importancia de la detección oportuna.

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no sólo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, escribió Martínez en sus redes sociales.

Y añadió que “hoy, soy un sobreviviente de cáncer por QUINTA vez, continuo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro. Por ahora me enfocaré a terminar mi libro en el que llevo trabajando un año y el cual me llena de muchísima emoción y felicidad”.

La historia de Martínez y su batalla contra el cáncer ha estado marcada por periodos de remisión y recaídas. Según relató el propio actor, la enfermedad apareció por primera vez hace más de 15 años y medio, y tras cuatro enfrentamientos previos, logró mantenerse en remisión durante siete años antes de este último diagnóstico.

En este tiempo, Mauricio ha compartido abiertamente su experiencia, convirtiéndose en un referente de resiliencia para quienes atraviesan situaciones similares.

Mauricio Martínez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
