Mauricio Castillo revela que se casó con la exnovia de su mejor amigo: “Le hablé para invitarla a salir”

El presentador dio a conocer cómo se volvió novio y esposo de la mujer que era pareja de su mejor amigo.

October 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Castillo.jpg

El conductor Mauricio Castillo contó cómo traicionó a su mejor amigo para quedarse con su novia.

Instagram

El conductor Mauricio Castillo se sinceró y relató que en el pasado estuvo enamorado de la novia de su mejor amigo con quien terminó casándose. Fue en el programa ‘Miembros al aire’ donde hizo fuertes revelaciones.

En la sección ‘Érase una vez… un miembro’, Mauricio les confesó a Facundo, Mau Nieto y Jean Duverguer, el episodio en donde traicionó a su mejor amigo, que aunque no reveló su identidad, sí dijo que era un personaje conocido.

Castillo narró que espero medio año, después de la ruptura de la pareja, para acercarse y pedirle una oportunidad romántica, sin embargo, la respuesta que recibió no fue lo que esperaba.

“A mí me gustaba mucho la novia de uno de mis mejores amigos. Me gustaba mucho, muy cabr*n… cuando me enteré que había tronado con mi cuate me esperé seis meses por decencia y por respeto, digamos al difunto. Le hablé por teléfono para invitarla a salir, me contestó y me dijo ‘es que ya tengo novio’”, compartió el conductor.

Mauricio, les pidió a sus compañeros que le preguntaran cuál es el final de la historia, a lo que contestó triunfante: “Me casé con ella”.

Sin embargo, en el pasado, Castillo sí había mencionado la identidad de su mejor amigo.

“Era novia de Arturo Ramírez, es el baterista de ‘Kerigma’, que es este grupo de rock. Arturo y yo hemos sido muy buenos amigos desde hace muchos años, y yo la conocí porque era su novia… Yo además conocía a la familia de Marisa. Estaba muy pegado a Arturo, él era músico, estuvimos juntos en una obra de teatro… Yo conocía a toda la familia”, dijo Mauricio en ‘El minuto que cambio mi destino’.

El exconductor de ‘Otro Rollo’ siguió con su relato y mencionó que desde que Marisa le dijo que estaba en una relación lo dio todo por perdido, sin embargo, sí la volvió a ver después de una década.

“Pasaron 10 años cuando me la volví a encontrar. En esos 10 años yo anduve con varias mujeres… no tuve hijos ni me casé. Con la última antes de que me casara con Marisa sí estuvimos a punto de casarnos, pero no. Yo terminé con esta mujer después de un viaje a Europa donde tuvimos demasiado problemas y dije ‘yo no puedo vivir con esta mujer’… Decidí terminar esa relación y algunos meses después, en una circunstancia curiosa, el cumpleaños de Arturo… me encuentro a Marisa después de 10 años de no verla.

Y añadió que “literal me tapan los ojos, volteo y me encuentro con Marisa… y fin de la historia o principio de la historia… Ese día hasta las 8 de la mañana nos quedamos despiertos platicando”, expresó Castillo.

Tras esa conversación, una semana después Mauricio y Marisa se hicieron novios y un año después se casaron.

La pareja tuvo dos hijos cuates, quienes nacieron en 1996 y actualmente tienen 29 años.

Marisa y Mauricio están separados desde hace cuatro años luego de fuertes problemas de adicciones que enfrentó el presentador.

Mauricio Castillo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
