Marylin Oquendonse confiesa en exclusiva: “No necesito un hombre para ser feliz”

La colombiana Marilyn Oquendo se encuentra en un gran momento de su carrera y su nuevo sencillo lo refleja, La reina de la soltería es un tema inspirado en ella misma: “literal, llevo como cinco años soltera, de hecho, hay una parte de la canción que dice que lo peor que le pueden preguntar a una mujer soltera es por qué está soltera, como si eso fuera un pecado y no, estar soltera es por decisión y en ocasiones por cosas del destino, porque no se ha encontrado a la persona ideal”, expresó.

En entrevista con TVyNovelas, la cantante dijo que el no estar en pareja le ha permitido seguir construyendo “un proyecto de vida, disfrutar de mis amigos, de los viajes, obviamente he tenido uno que otro rollo (romance) por ahí, pero no ha sido alguien a quien yo proyecte como compañero”.

Marilyn confesó que decidió darse este tiempo para ella porque “primero, no he encontrado a la persona idónea, lo que pasa es que yo soy una persona que tengo muy claro quien soy y para dónde voy, tengo muchísimo amor propio y sé lo que valgo, además de que sé perfecto que una pareja es con quien se construye un proyecto de vida, es un complemento y no una necesidad; y segundo, este tiempo que he estado sola ha sido mágico porque me he dedicado a conocerme más y a saber de qué estoy hecha”.

Imparable, Poderosa y Mágica

Sin embargo, admitió que sí ha sentido la presión de la sociedad por su estado civil a sus 34 años de edad: “Por supuesto y más porque yo soy una mujer exitosa, reconocida en mi país, sé que soy bonita porque me preocupo por verme bien y por eso seguido me dicen:

‘Marilyn, tu tan linda y soltera’, pero también: ‘Tú le gustas a este o aquel’, pero no se deciden a llamarme y yo creo que es porque los hombres, la mayoría, le tienen pavor a las mujeres poderosas y es por eso que quise hacer la canción, porque sé que muchas mujeres se sienten identificadas.

Entonces, es decirles: ‘estoy soltera, pero no importa, ¡soy la reina de la soltería y no necesito un hombre que me mantenga o para ser feliz!”



“Karol G y yo éramos las únicas que hacíamos reggaetón hace 18 años”

Marilyn Oquendo inició su carrera en la música siendo una niña, desde ese entonces tenía clara su vocación: “Yo soy arte desde que nací, canté a los ocho años, empecé en el género urbano junto con Karol G, éramos las únicas dos artistas que hacíamos reggaetón hace 18 años; he grabado con muchos artistas reconocidos y también hice pop, le abrí conciertos a Paulina Rubio, Myriam Hernández, J. Balvin y a otros artistas.

Además, hace seis años terminé mi profesión, soy periodista y empecé a ver que las redes sociales eran un boom, fui de las primeras creadoras de contenido en mi país. Toda mi vida he sido muy espontanea y vi ahí una plataforma que me podría funcionar para potencializar mi música; entonces, empecé a crear contenido digital y me empezó a ir muy bien.

Hace tres años decidí hacer música popular porque es mi proyecto de vida y es a lo que me quiero dedicar; gracias a Dios he tenido reconocimientos importantes en mi país. De hecho, hace poco la gobernación de Antioquia me reconoció como una de las 100 mujeres más importantes del siglo en la música”, nos contó sobre su historia de vida.

“Hay personas que tienen un corazón malo y se aprovechan de tus sueños”

Aunque en este momento Marilyn Oquendo se encuentra gozando de gran éxito, no todo en su camino hacia la fama ha sido miel sobre hojuelas, la colombiana nos contó que fue víctima de engaños y hasta de robo.

“Hay muchas personas que tienen un corazón malo y se aprovechan de los sueños de las personas, yo me he cruzado con este tipo de personas, firmé un mal contrato y me estaban pidiendo un montón de dinero para zafarme del mismo, fue una experiencia de la cual aprendí y ahora no hago nada si no es con un abogado al lado. También, hace dos meses sufrí una estafa, me prometieron que iba a sonar en la radio a nivel nacional, era un concurso y mandé unos premios y dinero… y nunca soné en la radio, nunca vi los premios ni el dinero, fue una situación que me dolió mucho. Entonces sí, me han pasado cosas muy difíciles…”.

A pesar de todo lo que ha pasado, la cantante confía en que ha hecho las cosas para bien y que eso le seguirá dando frutos en su carrera: “creo cien por ciento en mi proyecto y sé que la voy a romper, siento que soy una persona muy bendecida”, concluyó.