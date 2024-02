Maryfer Centeno analizó las entrevistas a los papás de Paulette y llegó a estas increíbles conclusiones

Fue en marzo del 2010 que la desaparición de la pequeña Paulette Gebara Farah, quien en ese entonces tenía sólo cuatro años, acaparó las portadas de los principales medios de comunicación en México.

Lo que en un principio comenzó como una fechoría más por parte, supuestamente, del crimen organizado, pronto tomó un rumbo diferente debido a que la cobertura fue excesivamente mediática y a que los papás de la niña comenzaron a caer en dudosas contradicciones.

La aparición del cadáver de Paulette el 31 de marzo, el cual fue localizado entre el colchón y la base de su cama, terminó por convertir en sospechosos tanto a Lizette Farah como a su esposo, Mauricio Gebara: teorías que contemplaban desde un accidente doméstico hasta el asesinato no tardaron en aparecer, sin que el caso quedara esclarecido del todo por las autoridades.

LAS CONCLUSIONES DE MARYFER CENTENO SOBRE EL CASO PAULETTE

Ahora, casi 14 años después de que el caso de Paulette estremeciera a México, la grafóloga Maryfer Centeno analizó algunos videos de las entrevistas que en aquel momento le realizaron a Lizette Farah y a Mauricio Gebara, llegando a conclusiones impactantes.

“No habían pasado unos días, la estaban buscando y estaba hablando de Harry Potter”

La experta en lenguaje corporal fue directa al señalar que, en el caso de Lizette Farah, sus palabras no están acordes a la postura de su cuerpo, la cual se ve relajada durante la charla que la mamá de Paulette tuvo con Lilly Téllez, quien en aquel entonces se desempeñaba como periodista.

“¿Realmente podrías mantener la cordura? ¿No te vuelves loca de la angustia de no saber dónde está tu hijo o peor aún de pensar que tu hijo ya no tiene vida? ¿Puedes actuar, te puedes reír, puedes hacer bromas? No habían pasado unos días, la estaban buscando y estaba hablando de Harry Potter”, expresó, sorprendida, Maryfer Centeno , al asegurar asimismo que en algunas partes de la entrevista incluso se ven pequeñas sonrisas.

Lilly Téllez, incluso, se ve más preocupada que la mamá de Paulette, quien parece que más que una tragedia está contando un “chisme”, continuó la grafóloga, quien también criticó el hecho de que la señora se hubiera ido de fiesta días después de la desaparición de su hija y resaltó un hecho alarmante: a pesar de que “llora” en las entrevistas, nunca se le ve una sola lágrima.

Sobre el papá de Paulette, Mauricio Gebara, quien casi no concedió entrevistas a los medios, Maryfer Centeno también detectó un comportamiento atípico en su lenguaje, pues luce más bien ansioso, en lugar de preocupado. Incluso, en una de sus declaraciones dijo que “tenía que cuidar su imagen”.