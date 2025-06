¡Martha Higareda está embarazada! Espera bebé con su esposo Lewis Howes: “Estamos emocionados”

Después de buscar un bebé, Martha Higareda y Lewis Howes confirman que la actriz está embarazada.

En exclusiva para la revista CARAS, la pareja reveló la buena noticia, luego de que la actriz se sometió a una cirugía donde le removieron biomas. “Fue una cirugía muy compleja, pero eso ayudó a que aumentaran las probabilidades de poder tener hijos”, contó Martha Higareda.

¿Cómo se dieron cuenta o empezaron a sospechar que estaban embarazados?

Martha: Hicimos un test en casa, se llama “sensitive pregnancy test” de los que dan resultados una semana antes. Pero aún así no estábamos seguros. No fue si no hasta que me hice el test de sangre que nuestro doctor, el doctor Barroso, nos confirmó que estábamos esperando bebé. Lewis tenía seguridad todo el tiempo de que iba a estar embarazada, entonces cuando escuchó la confirmación del equipo de doctores, sonrió y dijo “ya lo sabía”. Yo me puse a llorar de felicidad y Lewis me apapachaba.

A la revista CARAS, detallaron: “Desde que nos conocimos, las conversaciones que tuvimos fueron las que mucha gente trata de evitar al principio. Lewis y yo nos fuimos directamente a hablar de las cosas que nos importan en la vida. Los valores, mentalidad, espiritualidad y estilo de vida y dentro de esas preguntas ¿te ves a ti mismo teniendo hijos? Fue muy importante para los dos responderla. Y Lewis desde el principio me dijo que él sabía que iba a tener hijos pero que no había confiado en ninguna mujer antes como para pensar, con ella si. No fue sino hasta que nos conocimos más profundamente que dijo ‘es con ella, confío en sus valores, en su forma de ser y en que es una mujer fuerte, que aunque yo no estuviera, sacaría a nuestra familia adelante”.