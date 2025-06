Ariadne Díaz rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Marcus Ornellas y aclaró el estado de su relación

A un par de meses de que festejaron su décimo aniversario como pareja, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas protagonizaron una fuerte polémica. Esto como consecuencia de que trascendieron habladurías apuntando a un aparente engaño, que tomaron fuerza con todo lo que se ha dicho de su relación desde hace varios meses, pero que finalmente la guapa actriz se atrevió a aclarar de manera frontal.

Ariadne Díaz se sinceró sobre la presunta traición de Marcus Ornellas: ¿afectó su romance?

A través de una reciente entrevista para las cámaras de “Televisa Digital”, Ariadne Díaz habló sobre el rumor de que Marcus Ornellas trató de conquistar a otra mujer, traicionando así su confianza. Según las palabras de la también cantante, este no es un tema que le preocupe, pues ni siquiera se ha dado a la tarea de indagar y todo entre ellos se encuentra en perfecto estado.

“Ni me digas, que ahorita ya acabé y me voy a ir a buscarlo. No, imagínate que ni lo he visto, así te la pongo. O sea, es que no, realmente no ando buscando eso, ni lo vemos, ni estamos al pendiente, así que no sé”, dijo, negando cualquier versión de que esto los haya distanciado.

Ariadne Díaz aseguró que los rumores de su vida íntima no han afectado la relación con Marcus Ornellas Instagram

En cuanto a si estas situaciones les han traído problemas de pareja, la actriz de proyectos como “La malquerida” y “La mujer del vendaval”, mencionó que ciertamente es algo a lo que ya están acostumbrados. Y es que cabe recordar, esta no es la primera vez que atraviesan una situación de este tipo, pues incluso en 2024 se le señaló a Ariadne Díaz de estar teniendo una cercanía bastante sospechosa con José Ron, su expareja y coportagonista en “Papás por conveniencia”.

“Nombre, si nos dedicamos a esto. Y es el pan nuestro de cada día que nos inventen chismes y todo, pero pues bueno, nada más”, concluyó con una sonrisa en el rostro, evidenciando que hace caso omiso a cualquier comentario malintencionado sobre su vida privada.

¿Marcus Ornellas engañó a Ariadne Díaz? Así empezó el infame rumor de esta traición

Aunque las especulaciones de que la relación entre los actores no se encontraba en un buen momento salieron a la luz hace poco menos de un año, fue en días pasados que volvieron a ganar relevancia en redes sociales. Esto luego de que a través del canal de YouTube “Kadra Paparazzi”, se difundió una versión en la que se aseguraba que Marcus Ornellas habría sido captado tratando de coquetear con una misteriosa mujer.

Según esta versión, cuando el actor brasileño se percató de la presencia de esta persona, inmediatamente cambió su semblante y buscó la forma de llamar su atención, aprovechando que para ese momento no estaba con su pareja. No así, ninguno de los involucrados han dado otro tipo de declaración, por lo que todo quedó en simples especulaciones.