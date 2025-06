Shanik Berman reveló que un famoso galán de telenovelas le pidió este extraño favor a cambio de una entrevista

Con más de 40 años de trayectoria en el mundo del espectáculo, Shanik Berman sigue siendo una de las figuras más reconocidas del medio, pero también una de las más polémicas por su irreverente personalidad. Precisamente fue por esta razón que la exparticipante de “La Casa de los Famosos México” ocasionó revuelo al hablar del día que conoció a Andrés García, de quien se llevó una imagen bastante peculiar por la manera en que el galán la trató.

Shanik Berman recordó la vez que Andrés García le hizo una ‘propuesta’ para que pudiera entrevistarlo

Durante una de sus participaciones en el programa de radio liderado por Maxine Woodside, Shanik Berman habló de la polémica “propuesta” que le hizo Andrés García cuando apenas comenzaba su carrera en los medios, aproximadamente en los años 80. De acuerdo con sus dichos, en una ocasión trató de entrevistar al galán de telenovelas, quien murió en abril de 2023, pero al conocerlo, él le pidió un favor inusual para platicar con ella.

“Era la primera película que me mandaban a cubrir, yo no sabía quién era Andrés García. Entonces veo al hombre más hermoso con ojos verdes. Me le acerco y le digo: ‘oye, es que me mandaron a hacerle una entrevista a Andrés García, ¿tú sabes quién es?’ y me dijo que sí y me llevó a su camerino”, contó la periodista, reiterando que para ese momento todavía no sabía que él era la persona que buscaba, pues dice, se le acercó porque lo vio “muy guapo”.

La inesperada petición de Andrés García llegó en cuanto estuvieron a solas, cuando supuestamente el fallecido actor le pidió a Shanik Berman un favor de índole sexual a cambio de concederle la entrevista que buscaba. “Se abrió el pantalón, se sacó el ** y me dijo: ‘llégale y bebe’, así me lo dijo. Yo le dije: '¿pero y Andrés García?’ y fue cuando me dijo: ‘soy yo’”, narró ante la mirada atónita de sus colegas.

Critican a Shanik Berman por normalizar el acoso tras su testimonio con Andrés García

Estas declaraciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales y generaron opiniones divididas al respecto, ya que hubo quienes reprobaron la normalidad con la que la comunicadora habló de este tema. Esto debido a que tal como internautas han manifestado, de ser cierta esta anécdota, en realidad se habría tratado de un episodio de acoso y contarlo con tanta ligereza podría ser una forma de normalizarlo.

Aunque hasta el momento Shanik Berman no ha reaccionado a las críticas por hablar de lo que vivió con Andrés García, en el mismo programa de radio se encargó de decir que, al menos desde su punto de vista, esta no fue una situación de acoso. Y pese a que dos de sus compañeros trataron de explicarle por qué estuvo mal lo que pasó, tanto ella como Maxine Wooside estuvieron de acuerdo en que solo fue una “propuesta”.