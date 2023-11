¡Martha Figueroa y Maryfer Centeno están peleadas por Juan Gabriel! Así se inició el pleito entre ellas

Martha Figueroa y Maryfer Centeno se encuentran envueltas en una tensa polémica desatada por un presunto audio de Juan Gabriel creado con Inteligencia Artificial.

Fue el pasado mes de septiembre que Maryfer Centeno presentó en su programa, Grafos y Gestos, un audio con la presunta voz de Juan Gabriel en donde se menciona a Martha, lo que desató la molestia de la periodista, sobre todo porque la grafóloga recibió el audio a través de WhatsApp y aún así lo difundió a pesar de su dudosa procedencia.

En la grabación, la voz que suena similar a la de Juan Gabriel señala que nunca tuvo comunicación con Martha Figueroa como ella lo había informado, algo que desató el enojo de la comunicadora:

“Mis amores, soy Juan Gabriel. A todos los fans que esperaron que regresara pues sucedió. Quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido y me ha cuidado. Y también quiero desmentir a Martha Figueroa porque no me contactó jamás para hacer el documental que está saliendo”: este fue el impactante mensaje que dejó a más de una persona con la boca abierta, pero a Martha Figueroa no le hizo ninguna gracia.

¿POR QUÉ MARTHA FIGUEROA SE MOLESTÓ CON MARYFER CENTENO?

Maryfer Centeno reveló, durante su espacio que tiene en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el motivo por el que Martha Figueroa se molestó con ella.

Y es que, detalló Maryfer , luego de un detallado análisis se determinó que el audio había sido creado con Inteligencia Artificial, por lo que rápidamente dejó en claro que dudaba de su contenido; sin embargo, el hecho de que la voz mencionara a Martha Figueroa molestó mucho a la periodista.

“Es mi compañera de trabajo, ayer me habló muy bien, según yo todo está muy bien, según yo todo está perfecto, me da mucha pena estar metida en estas cosas. Sé que no le gustó que sacara el audio”, declaró Maryfer.