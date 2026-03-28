Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Marjorie de Souza estaba enferma de muchas cosas y no sabía por qué: “No podía ni respirar bien”

La actriz, bailarina y cantante recuerda lo que sufrió durante 13 años

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
marjorie de souza.jpg

Marjorie actúa y baila en “Perfume de gardenia”

Instagram

Marjorie de Souza se había acostumbrado a vivir enferma.

A veces de vías respiratorias, otras de hinchazón de piernas, otras de una alergia pero siempre tenía algún padecimiento.
Hasta alopecia tuvo la actriz.
Y por más que buscaba una explicación, los médicos no atinaban a darle un buen diagnóstico.

“Me hice exámenes de todo y no tenia nada, fue entonces que hablé con el doctor porque dije: esto va más allá”.

El origen de todos los males de Marjorie

Marjorie de Souza cuenta que entonces encontró un médico que le dio una respuesta acertada: sus problemas tenían un origen común: sus implantes.
La actriz conoció a través de este médico el testimonio de decenas de mujeres que tenían los mismos padecimientos que ella y que parecían no tener explicación.
TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué la Doménica Montero de Angelique Boyer no gritó bajo la lluvia "¡yo soy la dueña!”?

Te puede interesar...
cruz-martinez-villarreal-audiencia-.jpg
Famosos
Esto dijo Alicia Villarreal al salir de la primera audiencia fallida con Cruz Martínez
Abril 24, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal cruz martinez divorcio
Famosos
Se confirman cargos por los que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez
Febrero 21, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal reclamos arturo carmona
Famosos
Alicia Villarreal explotó contra Arturo Carmona y le hizo un fuerte reclamo sobre su relación con Cruz Martínez
Marzo 11, 2025
 · 
Andrea Ávila
ALICIA-villarreal-denuncia-cruz-tentativa.jpg
Famosos
Alicia Villarreal ratificó su DENUNCIA contra Cruz Martínez pero no confirmó de qué cargos lo acusa
Febrero 20, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia-violencia-auxilio.jpg
Famosos
Captan a Alicia Villarreal en reunión con sus abogados en CDMX tras pedir auxilio por violencia intrafamiliar
Febrero 18, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal cruz martínez
Famosos
Así fue la turbulenta relación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez: todas las polémicas y su divorcio
Febrero 17, 2025
 · 
Alexis Ceja
alicia villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal habla tras vinculación a proceso de Cruz “N": “Mi único lugar seguro es el escenario”
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores

Decidió entonces retirarse los implantes.

“Y te lo juro que salí del quirófano y ya respiraba mejor, respiraba hasta lo hondo, y antes no podía hacer eso”.

NO TE VAYAS SIN LEER: La verdad de la desaparición en telenovelas de Frances Ondiviela, de ‘Marimar’, ‘Amor real’, ”El abuelo y yo”

Marjorie nota la mejoría en su desempeño en el escenario.
“Es una gran diferencia porque hace 13 años, cuando bailaba me tenían que poner oxígeno, me ahogaba; ahora ya no”.

marjorie de sousa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Apio-Sergio-Kabah.jpg
Famosos
‘Apio’ confiesa que estuvo ENAMORADO de Sergio, su compañero de ‘Kabah’: “estoy sintiendo esto por ti”
Marzo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aaron mercury.jpg
Famosos
Mamá de Aaron Mercury narra cómo vivió el asalto contra ella y su hijo: “Fue mi más grande miedo”
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
Lalo-Espana-hermana.jpg
Famosos
Lalo España recuerda cómo LO IMPACTÓ la muerte de su hermana y que sus padres se lo ocultaron
Marzo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy-Omar-Chaparro.jpg
Famosos
El día en el que Omar Chaparro mintió para obtener una OPORTUNIDAD en TV y dijo que era sobrino de Pati Chapoy
Marzo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Miss-Tailandia.jpg
Viral
Miss Tailandia pierde los dientes: Se le salen en plena pasarela y vive BOCHORNOSO momento
La concursante reaccionó con rapidez, se dio la media vuelta y se acomodó discretamente su puente dental.
Marzo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
angelique boyer (2).jpg
Telenovelas
Angelique Boyer defiende a la telenovela mexicana y critica a quienes la menosprecian
“Me da muchísima tristeza”, dice la actriz, considerada la nueva Reina del melodrama en México,
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
laura-zapata-divo-placetas.jpg
Famosos
Sin Oriana, La Casa sigue viol3nta y con insultos graves entre Laura Zapata y Eduardo Antonio
‘La Casa de los viol3ntos’ sigue haciendo honor a su nombre.
Marzo 27, 2026
 · 
TVyNovelas
Ginny-Hoffman.jpg
Famosos
Ginny Hoffman se dice “FELIZ” de que Héctor Parra siga en la cárcel y le hace insólita petición a Daniela
La exparticipante de ‘Chiquilladas’ ofreció fuertes declaraciones sobre su ex y la media hermana de su hija.
Marzo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez