Marjorie de Souza estaba enferma de muchas cosas y no sabía por qué: “No podía ni respirar bien”

Marjorie de Souza se había acostumbrado a vivir enferma.

A veces de vías respiratorias, otras de hinchazón de piernas, otras de una alergia pero siempre tenía algún padecimiento.

Hasta alopecia tuvo la actriz.

Y por más que buscaba una explicación, los médicos no atinaban a darle un buen diagnóstico.

“Me hice exámenes de todo y no tenia nada, fue entonces que hablé con el doctor porque dije: esto va más allá”.

El origen de todos los males de Marjorie

Marjorie de Souza cuenta que entonces encontró un médico que le dio una respuesta acertada: sus problemas tenían un origen común: sus implantes.

La actriz conoció a través de este médico el testimonio de decenas de mujeres que tenían los mismos padecimientos que ella y que parecían no tener explicación.

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Decidió entonces retirarse los implantes.

“Y te lo juro que salí del quirófano y ya respiraba mejor, respiraba hasta lo hondo, y antes no podía hacer eso”.

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Marjorie nota la mejoría en su desempeño en el escenario.

“Es una gran diferencia porque hace 13 años, cuando bailaba me tenían que poner oxígeno, me ahogaba; ahora ya no”.