Marjorie de Sousa da un contundente mensaje a los haters que ‘tiran veneno’ tras el debut de su hijo en Hoy

Marjorie de Sousa, Julián Gil y el reciente debut del pequeño Matías en Hoy fueron un controvertido tema que generó toda clase de reacciones entre las celebridades y en Instagram, donde las cosas se pusieron “color de hormiga”.

Famosos como Sebastián Rulli no tardaron en criticar fuertemente a la actriz venezolana luego del furor que generó un video de su hijo Matías cantando con ella en el programa Hoy, detalle que desató la molestia de Julián Gil, quien no perdió la oportunidad de estallar contra su ex:

“Hoy, después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un ‘poquito’ de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión”, fue parte del airado mensaje de Julián Gil.

MARJORIE DE SOUSA RESPONDE A SUS “HATERS” EN INSTAGRAM

Los seguidores tanto de Marjorie de Sousa como de Julián Gil no tardaron en sumarse a la ola de airadas críticas y, aunque muchos alabaron la ternura del pequeño Matías, otros dejaron en claro que no pasarán por alto el hecho de que a Julián no se le deje ver a su hijo.

“No diga lo que sus ojos no ven. A todos los que acá tiran veneno sin saber, Dios los bendiga”

Marjorie de Sousa no se quedó callada, y hasta se dio la oportunidad de contestar de forma contundente a algunas de las críticas que sus seguidores plasmaron en el video original que publicó en Instagram.

Por ejemplo, una seguidora no dudó en preguntarle a Marjorie si podía tener “paz” tras negarle a Julián su derecho a convivir con Matías, a lo que la actriz le contestó en los comentarios:

"¿Será que usted no sabe ni la mitad de la verdad? No diga lo que sus ojos no ven. A todos los que acá tiran veneno sin saber, Dios los bendiga”, escribió.