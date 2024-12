Maripily Rivera llega recargada a México y firme contra Poncho de Nigris: “Miserable”

A pocas semanas de que inicie “La casa de los famosos All Stars” en Telemundo, la ganadora de la cuarta temporada, Maripily Rivera, ha dado de qué hablar por defenderse con uñas y dientes contra Poncho de Nigris.

Y es que el regiomontano defendió a su amiga Wendy Guevara y aseguró que la influencer le ganaría a cualquier contrincante en el reality show, no sin antes decir que Maripily tiene “cara de hombre”.

En un programa de Telemundo los confrontaron, y ella se le fue a la yugular hasta llamarlo “poco hombre”. Por su parte, Poncho de Nigris no se retractó de llamarla “fea” y acusó a la cadena de apagarle el micrófono y exponerlo a Maripily.

Así que a su llegada a México, la captamos junto a Rodrigo Romeh, y Maripily no escatimó en refrendar su postura contra Poncho:

“Se burló muy feo de mi persona, de mi cuerpo, dijo cosas muy feas. Le contesté porque me sentí agredida. Poncho no quiere a su madre, es capaz de cualquier cosa. Me siento agredida, ofendida por un hombre así. Alzo la voz para que todas las mujeres como yo no se queden calladas con un hombre como él”.

“Si yo por defenderme soy una mujer agresiva, pues lo siento mucho, yo no soy una mujer sumisa y si te tengo que decir algo, te lo digo de frente”, dijo la empresaria.

Maripily Rivera siguió con sus comentarios: “Poncho de Nigris está loco por entrar a La Casa de los famosos… A fuera de los camerinos estaban él y su esposa diciendo: ‘Ahora vamos a capitalizar todo esto, vamos a monetizar’ y yo digo qué personas tan miserables para capitalizar todo, son personas miserables, están buscando fama, yo no, yo tengo mi empresa, no he parado con proyectos, no paro”.