Marilyn Manson dará un concierto gratis en México: dónde y cuándo será

El regreso de una figura icónica del metal industrial ha despertado entusiasmo y sorpresa entre los fans mexicanos. Marilyn Manson, conocido por su estilo provocador y sus potentes presentaciones en vivo, fue anunciado como parte del cartel oficial de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 , uno de los eventos más importantes del calendario cultural en México. Lo mejor de todo: su show será completamente gratuito.

¿Cuándo y dónde se presentará Marilyn Manson en México?

El concierto de Marilyn Manson está programado para realizarse dentro de la cartelera del Teatro del Pueblo en la Fenapo 2025, en el estado de San Luis Potosí. Aunque la fecha exacta de su presentación aún no ha sido revelada, se sabe que el festival tendrá lugar del 8 al 31 de agosto, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el día preciso.

El evento se llevará a cabo en el tradicional Recinto Ferial de San Luis Potosí, ubicado al sur de la ciudad, cerca del Parque Tangamanga II. Este espacio contará con instalaciones para recibir a miles de asistentes, con entrada y estacionamiento completamente gratuitos.

Pues ya es un hecho.



Desde hace un año se esperaba este anuncio y por fin, Marilyn Manson será parte de la FENAPO 2025.



Se los imaginaron en San Luis Potosí?#MarilynManson #FENAPO pic.twitter.com/zodIZ407fw — Alterno Mx (@AlternoMXX) May 21, 2025

¿Por qué el anuncio de Marilyn Manson causa revuelo?

El regreso de Marilyn Manson a los escenarios mexicanos generó un gran impacto, tanto por su trayectoria como por el contraste con otros artistas del cartel. Figuras del pop como Belinda compartirán espacio con el artista, lo que ha provocado curiosidad y memes en redes sociales. Comentarios como "¿Belinda se volverá dark o Manson cantará ‘Sapito’?”, reflejan el asombro y la diversidad de estilos que se vivirán durante la feria.

Manson, conocido por éxitos como “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “The Beautiful People” y “This Is the New Shit”, ha sido una figura controversial pero influyente en la escena del rock alternativo desde los años noventa. Su aparición en un evento masivo y gratuito en México representa un momento histórico para muchos de sus seguidores.

¿Qué otros artistas estarán en la Fenapo 2025?

El cartel de la Feria Nacional Potosina 2025 está repleto de talentos tanto nacionales como internacionales. Además de Marilyn Manson, se presentarán artistas como:



Belinda

DJ Tiësto

Reik

Bronco

Los Tigres del Norte

Los Tucanes de Tijuana

Los Ángeles Azules

Grupo Frontera

Mi Banda El Mexicano

Banda MS

Esta diversidad musical convierte a la Fenapo en una plataforma donde confluyen géneros como el pop, regional mexicano, cumbia, rock y electrónica, para hacer de cada noche una experiencia distinta.

Cartelera FENAPO 2025 para Teatro del Pueblo



• Marilyn Manson, DJ Tiësto y Belinda, además de otros tres artistas internacionales sorpresa engalanarán la Fenapo 2025, y más sorpresas, anunció el Gobernador Ricardo Gallardo.



El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona… pic.twitter.com/0C1xvVDGHg — MCNoticias SLP (@MCNoticiasSLP) May 21, 2025

Por otro lado, el Palenque de la Feria Nacional Potosina 2025 también contará con una programación estelar, con boletos que se pondrán a la venta próximamente. Algunos de los artistas que se presentarán en el Palenque son:



Lupita D’Alessio (8 de agosto)

Palomazo Norteño (9 de agosto)

Gabito Ballesteros y Joel de la P (10 de agosto)

Dancing Queens: Ana Bárbara, Fey y Marta Sánchez (14 de agosto)

Luis R. Conríquez (15 de agosto)

Emmanuel y Mijares (16 de agosto)

Junior H (20 de agosto)

La Firma y David Olivares (21 de agosto)

María José (22 de agosto)

Pesado (23 de agosto)

Brincos Dieras y Kevin Contreras (27 de agosto)

Cristian Castro (28 de agosto)

Conjunto Primavera (29 de agosto)

Josi Cuen y Jorge Medina (30 y 31 de agosto)

¿Cómo asistir al concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025?

Dado que la entrada al Teatro del Pueblo es gratuita, los asistentes deberán llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, especialmente el día en que se presente Marilyn Manson, uno de los actos más esperados del evento. Aunque no se necesita boleto, se recomienda seguir las redes sociales oficiales de la Fenapo y del Gobierno de San Luis Potosí para mantenerse al tanto de horarios, logística y posibles cambios.

El recinto ferial contará con zonas de comida, juegos mecánicos, pabellones culturales y comerciales, así como estacionamiento gratuito . Es un evento pensado para toda la familia, por lo que la seguridad y el acceso estarán organizados para recibir tanto a locales como a visitantes de otras ciudades.

¿Qué es la Fenapo?

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) es uno de los eventos más importantes del verano en México. Se celebra anualmente en el estado de San Luis Potosí y combina espectáculos musicales, exposiciones artesanales, industriales, ganaderas y una amplia oferta gastronómica. Además de los conciertos gratuitos, ofrece atracciones como pista de hielo, juegos mecánicos, zona de food trucks, presentaciones culturales y actividades para toda la familia.

Este 2025, la Fenapo tendrá como estado invitado a Zacatecas y contará con la presencia de seis pueblos mágicos de San Luis Potosí. La combinación de cultura, música y entretenimiento ha convertido a esta feria en una de las favoritas del público y en un referente nacional de celebración popular.