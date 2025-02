Imelda Garza Tuñón aplastó a Maribel Guardía: ‘El infierno está lleno de…’

Imelda Garza Tuñón compartió en las últimas horas una tremenda indirecta - directa a Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, fallecido en el 2023 y que hoy tiene enfrentadas en la justicia y en los medios a ambas mujeres.

La cantante y viuda Julián Figueroa compartió un posteo de ‘revoluionatena’ que muestras en primer plano la foto de Maribel Guardia con un encabezado fuerte y que es una clara indirecta que Imelda Garza Tuñón le envía a su exsuegra, luego de haberse sacado a su hijo de 7 años, con el fin de ‘proteger la integridad’ del menor. ‘El infierno está lleno de buenas intenciones’, dice el posteo.

Imelda Garza Tuñón a Maribel Guardia Instagram

Imelda Garza Tuñón lleva 2 semanas separada de su hijo

La polémica entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia no cesa y quien está en el medio es el niño de 7 años fruto del amor entre la cantante y Julián Figueroa, quien ya no puede estar acá para dar su opinión.

A hoy 6 de febrero ya son 16 días desde que Maribel Guardia se quedó con el pequeño y según Imelda Garza, no tiene idea de cuándo lo volverá a ver, pese a que le ha suplicado y exigido a su exsugera que le regrese a su hijo.

En una entrevista para ‘Venga la Alegría’, la cantante dijo al respecto: ‘Hay que ser muy claro que la autoridad no ha dicho cuántos días van a ser, ella es la que está diciendo que van a ser 90 días’.

Maribel Guardia demandó a su ex nuera, Imelda Garza Tuñón por maltrato infantil. (Instagram @maribelguardia)

Lugo, la famosa agregó: ‘A mí nadie me ha notificado que vayan a ser 90 días y la verdad eso se me hace una atribución que no se debe auto dar una persona que no está dentro de la Fiscalía, al menos de que ella sepa algo que no sabemos todos los demás’.

Imelda Garza Tuñón tiene un coeficiente intelectual cerca al de Albert Einstein

El físico alemán Albet Einstein tiene un coeficiente intelectual o IQ de 160 puntos. En las pruebas psicológicas que Imelda Garza Tuñón publicó y que se mandó a hacer como parte de las exigencias para recuperar a su hija, mostró un IQ emocional de 119 puntos.

La viuda de Julián Figueroa libra, quizás, una de las luchas más grandes que tendrá en su vida, el poder recuperar a su hijo, luego de haberle sido llevada a la justicia y con una carpeta abierta por ‘descuidar’ al niño y de consumir sustancias en presencia del menor.