Maribel Guardia confiesa el regalo que le dio la Virgen, ¡pudo ver a Julián Figueroa!

En el medio del espectáculo, como entre millones de historias más, hay famosas que perdieron un hijo pero no por eso dejaron de ser madres. Así lo resalta Maribel Guardia...

La cantante fue parte del programa especial “Mamá es” que se transmitió en Las Estrellas este Día de las Madres, y en entrevista con Danielle Dithurbide, confesó una historia que considera un regalo de la Virgen de Guadalupe.

Maribel Guardia fue clara al respecto de que, aunque su hijo ya no vive, ella nunca dejará de ser mamá:

“Pues no tengo a mi hijo conmigo pero lo más importante en mi vida ha sido ser madre y que es algo que marcó mi vida para siempre, y a pesar de la pérdida de Julián, que sé que nunca la voy a superar, ese es ese regalo de amor que él me dio, pues voy a ser mamá eternamente hasta el día que me muera”.

Así que, ya conmovida, Maribel confesó que pudo ver a su hijo, radiante y feliz, junto a la Virgen.

Ocurrió cuando rezaba: “Tuve algo hermoso con él, con la virgen de Guadalupe. Yo empecé a rezar, pero en algún momento dejé de rezar y me fui en un canal de luz y empecé a ver a Julián como una paz y con una felicidad!”

“Veía la imagen de la Virgen y dije ‘Dios mío mío, yo de aquí soy, realmente de aquí soy’... Y me veía abajo rezando y dije ‘ahí voy de vez en cuando, pero de donde soy, es de aquí y no porque estaba Julián sino porque sentí que yo estaba ahí de siempre’”.

Considera que fue algo que necesitaba: “Ese regalo, yo sé que la Virgen me lo dio porque yo andaba muy mal y seguro dijo ‘mira’ (a Julián). Yo sé porque yo siempre en el teatro que tengo tres años de estar en teatro, ahí tenemos una virgen de Guadalupe grande, siempre que terminaba la función, me sentaba a rezar por Julián y a pedirle a la Virgen por él”.

“El domingo que Julián murió, también me hinqué -sin saber todavía que estaba muerto- a pedirle a la Virgen por él. Entonces cuando yo llegué a la casa y encontré a mi hijo muerto, me fui con la Virgen que tengo en mi casa y yo le iba a reclamar, pero cuando la vi, dije ‘Virgencita, ¿cómo te voy a reclamar?, yo sé que tu perdiste un hijo igual que yo y no tengo ningún derecho, y sé que si se fue es porque está contigo y lo tienes bien’. Entonces después de eso fue que tuve esta (experiencia) este regalo”.