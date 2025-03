¿Maribel Guardia aceptará? Confirman que tiene invitación abierta para “La Casa de los Famosos México”

La productora Rosa María Noguerón nos confirma que han buscado a Maribel Guardia desde la primera temporada... ¿La tercera es la vencina?

Si hay un programa que está causando expectativa desde mucho antes de que llegue su estreno es la nueva edición de La casa de los famosos México, pues todos quieren saber quiénes serán los inquilinos.

Y es que la segunda temporada fue todo un hit tras las controversias surgidas al interior con Adrián Marcelo y Gala Montes, por lo que le preguntamos a la productora Rosa María Noguerón si no bajarán el tono polémico y nos aseguró que no lo hará y que no tiene alguna regla que la haga rechazar a ciertos participantes.

“Siempre, nuestra responsabilidad y compromiso es hacer una temporada diferente, enriquecida, es un gran reto que tenemos al frente, pero si se logró la segunda, esta también será posible”.

La productora dijo: “Ahorita estamos en ese proceso de evaluación, se mencionan muchos nombres, hay unos sobre la mesa, estamos iniciando el proceso de conversación con los talentos”.

“A veces tener a una persona significa no tener a la otra porque pueden ser de la misma edad, el mismo rubro, en fin, la idea es que le guste a la familia, que se diviertan, que se reflejen en las situaciones o historias de algunos personajes, siempre vamos a buscar gente valiente, interesante, que tenga puntos de vista controvertidos”.

Sobre el rumor de que la producción está coqueteando con Maribel Guardia para “encerrarla” en la casa que tiene su ubicación en Huixquilucan, Rosa María Noguerón refirió que la invitación siempre ha estado abierta, pero de ella no depende que las estrellas acepten la oferta.

“Maribel está invitada desde la primera temporada; sin embargo, no la hemos logrado convencer. Se lo hemos planteado, pero depende de muchas cosas, de su familia, de sus compromisos”.

Maribel Guardia revela cómo le ha hecho para no cantar en fiestas narco Instagram

Rosa María Roguerón “Este es un proyecto en el que trabajamos todo el año, buscamos gente divertida, inteligente, interesante, por eso esta temporada promete muchísimo, porque La casa de los famosos es un multiverso en el que estás completamente alejado de la realidad, entonces la mente te juega en contra y ahí dentro sientes que estas luchando por tu vida, pero no es así”.

La productora también nos compartió que muchas veces la contratación de ciertos talentos se entorpece por algunos filtros. “Hubo personalidades que queríamos tener, pero primero había que llegarle al mánager, no se pudo, ya después logramos llamadas directas y fue así como las tuvimos en la segunda temporada”.

Galilea Montijo está más que confirmada como conductora

Sobre el revuelo que se dio cuando Adela Micha dijo en su programa que ya estaba grabando unos promocionales para la próxima temporada de La casa de los famosos México y muchos se preguntaron qué había sucedido con Galilea Montijo, la conductora de las dos primeras ediciones, Noguerón confirmó a TVyNovelas que la animadora de Hoy nunca estuvo fuera del proyecto y que todo lo que se especuló surgió por una broma desafortunada.

“Adela estuvo en un formato similar hace muchos años, pero no estará en La casa de los famosos México, ¿la razón? Nosotros estamos casados con Galilea Montijo, quizás ella (Adela) hizo un chiste y de ahí vinieron los rumores. Pero Galilea Montijo es un tesoro, ¿cómo dejarla ir?, es una mujer guapísima, superprofesional, entregada, se las sabe todas, es una de las conductoras más importantes del mundo, por lo que sigue al frente de este proyecto tan importante para la televisión de este país”, nos dijo la productora desde el Foro 1 de Televisa San Ángel donde presentó su serie de comedia Muero por Marilú hace un par de semanas.