Mariana Ochoa habla como nunca de la separación de OV7

Ahora sí parece que OV7 llegó a su final después de una exitosa gira que superó los 70 conciertos en más de 60 ciudades de México y Estados Unidos.

Sin embargo, aunque los integrantes del grupo, a través de un comunicado, informaron su separación definitiva, concretando una última presentación ante miles de fanáticos, Mariana Ochoa, quien ha estado desde que formaron La Onda Vaselina en 1989, deja abierta la posibilidad de reencontrarse en un futuro, así como lo hicieron en 2023, los chicos de RBD.

“Yo no creo en los nunca, ni en los siempre, pienso que es una pausa indefinida, yo estuve desde el inicio, entonces el grupo me deja mucho agradecimiento, en agosto que hicimos un Auditorio nacional le dediqué unas palabras en el escenario a mi mamá y le dije que le agradecía por sus esfuerzos, por llevarme a esa audición que me cambió la vida, y es que fue una madre que siempre estuvo ahí, por eso, gracias a ella pude realizar muchísimos de mis sueños”, afirma la cantante en entrevista con TVyNovelas desde el foro seis de Televisa San Ángel, donde grabó una participación especial en la comedia Tal para cual, al lado de Consuelo Duval y Lorena de la Garza.

La artista refiere que la señora Yolanda Reyes, su progenitora, “fue una mamá presente al 100, pendiente, siempre me cuidó, me apoyó y tengo mucho agradecimiento porque ninguno de los integrantes del grupo nos imaginamos que esto pudiera haber sido una historia de 30, de 34 años, en su momento audicionamos para un grupo infantil, estaba de moda Menudo, que iban creciendo y cambiando los integrantes y eso es lo que iba a pasar con nosotros, pero míranos 34 años después, creo que somos bendecidos porque además, Gracias a Dios, hablo por mí y por mis compañeros, tenemos una historia preciosa, y si le tenemos mucho agradecimiento a Julissa porque ella nos cuidaba personalmente, viajaba con nosotros, nos llevaba a España, nos ponía a un cuidador por cada dos niños, nos protegió y nos dio la disciplina que tenemos arriba del escenario y es nuestra mamá artística”.

Para la protagonista de telenovelas como La hija del jardinero, la desintegración de OV7 más allá de dejarle el corazón roto le permitirá enfocarse en otras áreas.

“Despido esta etapa con mucho cariño, con mucha nostalgia, o sea, no es una novela de ocho meses, ha sido un proyecto de vida de más de 30 años, aunque en su momento paramos siete años, pues desde el 2010 que regresamos habíamos trabajado ininterrumpidamente hasta este diciembre, en la pandemia se hizo una pausa, pero bueno, los artistas a nivel mundial estuvieron encerrados en sus casas. Ahora, yo creo que está bien, nos merecemos un respiro, un descansito, estar y apapachar a nuestras familias también, y yo, Mariana, en lo personal, no descarto que en cinco, siete años, queramos volver a cantar juntos arriba de un escenario y sucederá, sin embargo no hay nada ni platicado, ni firmado. Por el momento paramos”.

