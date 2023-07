Mariana Echeverría nos comparte que nunca perdió la esperanza y ya espera a su segundo hijo

Mariana Echeverría se lo pidió mucho a Dios, en él depositó su fe y no se dio por vencida, lo intentó y lo intentó hasta que por fin lo logró y ya espera a su segundo hijo al lado del futbolista Óscar Jiménez. El pasado 11 de julio dio a conocer la hermosa noticia en su Instagram, donde mostró entre lágrimas que la prueba de embarazo había salido positiva.

“Hoy fue un día muy especial para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, Dios me dio la oportunidad de volver a ser madre, hoy dentro de mi vientre esta mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza (…)”, escribió junto al video.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la conductora de Me caigo de risa, compartió que nunca perdió la esperanza de convertirse en madre por segunda ocasión, ni siquiera después de vivir la dolorosa experiencia de haber perdido al bebé que esperaba hace unos meses, el cual se encontraba en la sexta semana de gestación.

“La verdad es que sí fue muy triste, cada mes decía: ‘ojalá este sea (el bueno)’; todo el mundo me decía que entre menos me presionara era mejor, pero al final así vivimos las mujeres que deseamos ser mamás, siempre estamos esperando que llegue el mes para hacerte la prueba, entonces, sí, mi proceso (de duelo) fue doloroso, pero lo supe llevar y darle la vuelta a la página, porque no era el fin del mundo y no lo dejé de intentar. Siempre pensé: ‘si Dios me lo quiere mandar, bien…’”.

Mariana Echeverría confesó que, si su embarazo no se daba, había contemplado la idea de recurrir, quizás, a la tecnología para poder concebirlo, se había dado el plazo de un año, y después, junto con su esposo, tomarían una decisión, sin embargo, ya no fue necesario.

Lo que sí hizo, nos reveló, fue congelar sus óvulos: “Sí, los congelé, porque tampoco estoy en una edad tan fácil de reproducción, pero siempre se lo dejé a Dios, que él decidiera”. Con el nuevo integrante en su familia, Mariana y su esposo completarán su familia y Lucca, su primogénito, es el más feliz del mundo: “Lucca está muy bien, muy grande, ya va a cumplir tres años, el tiempo pasa rapidísimo, ya estaba esperando al hermanito…”, expresó.

Mariana Echeverría ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente, que siempre ve para adelante, que no se rinde, y muestra de ello es el bebé que viene en camino; sin embargo, tendrá que reorganizarse para mantener el equilibrio entre el trabajo y su hogar, pues ella misma reconoció que eso no ha sido nada sencillo. “Ha sido muy difícil, lo tengo que aceptar, ser mamá, esposa, hija, compañera y empresaria me ha costado mucho trabajo, pero creo que en eso se basa la vida, en esfuerzos, en dedicación, en paciencia… y creo que lo he logrado muy bien, me ha costado mucho, pero lo he conseguido”, resaltó.

Sobre su matrimonio con el futbolista, todo va viento en popa, mejor que nunca; lo de su supuesto divorcio fue una broma que surgió después del beso que se dio con Mariazel en Me caigo de risa, pero todo está en orden, Mariana está feliz, disfruta lo que hace y a su esposo, tanto que, si él tuviera que irse a vivir a otro lado por cuestión de trabajo, ella lo seguiría, pero eso sí, no dejaría su familia disfuncional. “Fíjate que sí lo hemos platicado, puede pasar que manden a mi esposo a otro lugar, pero ya tenemos un espacio aquí de manera que yo pueda hacer Me caigo de risa, volar y regresar; yo siempre le prometí a mi esposo estar en las buenas y en las malas, entonces lo tengo que seguir, pero no me gustaría abandonar mi carrera, así que ya lo hemos platicado por si en algún momento llega a pasar. Es difícil, pero me casé con un futbolista que cada seis meses lo pueden estar cambiando y me tengo que acoplar, pero nunca dejaré este proyecto”, dijo la feliz conductora.

Además de presentadora, Mariana Echeverría se convirtió en empresaria, hace tiempo emprendió un negocio de belleza y le ha ido increíble. “Me tengo que partir en 20 y sí me cuesta, pero el negocio va muy bien, aunque me tuve que cambiar de local. Ahora ya tengo dos locales y todo va funcionando muy bien, lento, pero seguro”, nos compartió sobre su otra faceta, lejos de los reflectores.

Cabe destacar que, en abril pasado, la conductora había compartido con sus seguidores que tuvo que cerrar su negocio por culpa de un mal amigo que la desbancó, afortunadamente eso ya es cosa del pasado: “ Sí, era un amigo-socio y decidió no rentarme mi espacio, ya llevábamos dos años juntos y de repente fue como de: ‘me quiero quedar tu local y te tienes que salir’, entonces dije qué voy a hacer, pero pues de eso se trata la vida, si te caes, te levantas mucho más fuerte y yo eso es lo que acostumbro hacer, ni me vengo de nadie ni le deseo el mal ni nada, sino que me levanto, agarro mis cosas y a seguir luchando”, dijo a TVyNovelas.