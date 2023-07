Mariana Echeverría celebra que está embarazada tras haber perdido a su segundo bebé

En febrero pasado, Mariana Echeverría dio a conocer que, lamentablemente, ella y su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, habían perdido a su segundo bebé, quien se encontraba en la sexta semana de gestación. Pero no perdió la esperanza y ya celebra un nuevo embarazo.

En su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un video donde captó su reacción al ver el resultado de una prueba de embarazo casera.

Obviamente no pudo contener las lágrimas de emoción al ver cristalizada la esperanza de volver a ser mamá. En su post de Instagram, Mariana Echeverría compartió: “Hoy fue un día muy especial para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, Dios me dio la oportunidad de volver a ser Madre, hoy dentro de mi vientre esta mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza”.

“Estoy feliz, feliz, feliz y al igual que con Lucca, Oscar y yo haremos todo lo posible por ser los mejores papás. Cada día reafirmo que los tiempos de Dios son perfectos. Bienvenid@ bebé!”, insistió.

En nuestra edición 4509, Mariana Echeverría nos había dicho que, aunque perdió a su bebé, seguiría intentando volver a embarazarse.

“Sí, claro, si la salud me lo permite, el doctor dice que todo bien y los planes de Dios dicen que tenga otro hijo, lo vamos a seguir intentando… Soy una mujer guerrera, muy fuerte y no me doy por vencida tan rápido, nunca, en nada, ni en la chamba ni en lo familiar ni en lo económico ni en lo emocional, es difícil derrumbarme”, nos dijo en exclusiva.

En cuanto a otras mujeres que han vivido la misma situación, Mariana les dijo: “Mi recomendación es que las que puedan, que lo sigan intentando, y las que no -que son muchas las mujeres quienes me escribieron que ya no pueden tener hijos-, habrá que encontrar la felicidad en otra situación, porque al final es algo que ya no se puede cambiar, entonces, asimilar las cosas y encontrar otro motor de vida”.