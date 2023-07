María León, Vadhir Derbez y más famosos a los que les rompieron el corazón

Los enamorados no son los únicos que festejan su propia fecha el 14 de febrero. Y es que también existe el Día internacional del mal de amores, una fecha que cada 29 de julio nos recuerda ese amargo sentimiento que nos arruinó la vida en determinado momento.

Nadie se libra de que le rompan el corazón, no importa la procedencia, el físico, la personalidad, la edad o el dinero; todos han llorado por un amor no correspondido. Los famosos, como cualquier mortal, también lo padecen. Por eso en TVyNovelas te contamos quiénes y cómo lo superaron.

María León.

Para la protagonista del musical Vaselina, mantener una relación no ha sido fácil y en algún momento tuvo que tomar terapia para sanar sus heridas: “Yo me enamoro de las personas a partir de la admiración, eso para mí es superimportante, he tenido parejas muy diferentes entre sí, pues a mí las personas me generan una atracción a partir de una admiración, siempre fui de relaciones muy largas, tuve una pareja llamada Gabriel, es una persona supertalentosa, yo hice pública la relación, íbamos a muchos eventos, nos conocimos a través de un amigo que nos presentó, a la semana ya vivíamos juntos, fue una relación muy bonita, duró cinco años, pero la mente de las personas no está siempre en el mismo canal y se vale… Soltar a una persona es de las cosas más fuertes del mundo, pero es peor cuando te sueltan a ti, y eso fue lo que pasó, él tomó esa decisión, yo no me lo esperaba, fue en mi cumpleaños, en un lugar público, me sentí expuesta y vulnerada, ese mismo día le puse sus bolsas de basura, fue algo horrible, cuestionándome todo, tuve un duelo tremendo, pues no sólo fue un golpe al amor, sino al ego, pero de ahí nació Inquebrantable, un disco, con el que acompaño a la gente que vive el desamor desde todas sus etapas, lloré mucho en conciertos y tomé terapia, eso definitivamente me ayudó a sanar, además que mi mamá me dijo: ‘Te rompieron el corazón y no la piernas, levántate’”.

Gaby Espino.

Ser una de las mujeres más bellas del espectáculo latino no excluye a Gaby Espino de la lista de famosas que han sufrido por desamor. La actriz venezolana vivió un apasionado romance con el actor Jencarlos Canela, con quien tuvo un hijo. Aunque parecían la pareja perfecta, todo se derrumbó de un día a otro, dejando a la artista completamente devastada. “Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos, el papá de Nickolas, es que yo creí que me iba a morir, o sea creí que me iba a morir. Pero las ganas de sacar a mis hijos adelante me reafirmaron que soy una mujer imparable, que todo es un ciclo, que si sanas en positivo vuelves a pararte y por eso es que te das cuenta de que la mujer es imparable, o sea no hay obstáculo. Cuando tienes esa fortaleza y por qué luchar, que en mi caso son mis hijos, mi familia, puedes con todo y cuando estás convencida en sanar bonito, en sanar en positivo, en transformar ese amor vuelves a ser feliz y vuelves hacia adelante y no hay obstáculo que te detenga. Yo creo que esa experiencia a mí me marcó mucho porque, sabes, cuando no hay rencor en tu corazón, no hay absolutamente nada porque sanas bonito y más bien una experiencia que en el momento fue negativa o triste es la experiencia que más fuerza te ha dado para llegar más lejos en tu vida”, dijo la protagonista de la telenovela Mundo de fieras durante el panel virtual de Mujeres imparables, organizado por la cadena Telemundo.

Vadhir Derbez

A Vadhir Derbez no se le quebró la voz para confesar que ha padecido episodios de desamor e infidelidad. Durante una entrevista en la que ofrecía detalles de su tema Te confieso, el artista contó cómo una novia que tuvo le fue infiel. Al parecer, no se trata de una sola ocasión en la que el artista ha sido traicionado: “Sí me ha pasado, no una, ya varias veces… y bastante duro. Me pasó y es muy triste, creo que a todos nos ha pasado todo tipo de desamor o que nos rompan el corazón”, contó durante una entrevista. El hijo de Eugenio Derbez relató cómo descubrió la infidelidad. “Llegué a la casa de mi novia en su momento, y nos íbamos a ver, pero como no me estaba contestando, dije: ‘Bueno, voy a su casa’, toco normal… y como no estaba en su casa entonces le escribo: ‘Oye, estoy acá afuera, ¿dónde estás?’ Ella no vio su celular, porque sino hubiera sido más inteligente”, fue parte del relato. “Me estacioné y de la nada llega un coche, se baja ella, una amiga, y este chavo. Era un chavo con el que ya sabes… y entonces yo con el estómago de nudo, de espero que no esté pasando nada, y de la nada veo cómo él se le pone atrás y le empieza a besar el cuello. ‘¡Y que me bajo del coche!’”, dijo. Vadhir agregó que, al verse descubierta , su exnovia “se puso de digna”, y lo empezó a cuestionar.

Jessica Segura

La actriz ha narrado en varias ocasiones el infortunio que vivió al enterarse de una infidelidad por parte de su exmarido cuando descubrió una bolsa con varios obsequios que no eran para ella. Con sentimientos encontrados, la actriz ideó una venganza con ayuda de Mariana Botas, y aunque para la artista fue un proceso difícil de sanar, el apoyo de su familia y amigos la sacaron a flote, por lo que hoy mantiene una relación amorosa con Adrián Pous. “Le hablé por teléfono y le dije: ‘Amor, es nuestro aniversario. Te veo en tal restaurante. No faltes’. Yo en perra llego al restaurante y ahí hice mi telenovela. Mis hermanos y Mariana estaban viendo todo desde un balcón. Yo en Rubí pedí todo lo más caro de la carta; cenamos, platicamos y cuando terminamos de comer, le doy un regalo que armé con fotos y corazones. Él se sorprendió y se disculpó porque no tenía el mío. Abrió todas nuestras fotos, lloró y luego llegó a un corazón, lo quitó y su cara estaba desencajada, pues le puse fotos de la mujer con la que andaba. Le dije: ‘No quiero volver a saber de ti. Se acabó’”.

Gala Montes

“Sí he sufrido por amor, pocas veces, pero he sufrido, aunque nada que no se pueda superar. Afortunadamente soy una persona que se sabe guiar, escucho los consejos de mi mamá y no me encapricho, y aparte mi trabajo no me permite estar enfocada en algo más, porque tengo muchas metas”, indicó. Para la protagonista de la telenovela Diseñando tu amor no tiene nada de malo lamentar la pérdida de un amor, pero lo que no se debe hacer es sufrir demasiado por alguien que se fue. “Hasta donde el amor nos permita se vale llorar, se vale echarnos un tequila a nombre de alguien, pero más no. Por amor no se vale perderse a uno mismo, ser la duda de alguien”, precisó.