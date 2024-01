“Manuel José es un tipo enfermo, malvado y perverso": Explota la madre de su hijo.

Manuel José inicia el 2024 en medio del escándalo, ahora Adriana Arbeláez se le va a la yugular después de que éste asegurara una vez más no ser el padre del hijo que procrearon juntos, esto de acuerdo con el fallo judicial de la demanda de paternidad interpuesta por Arbeláez.

“Se abrió el caso porque cuando él (Manuel José) apeló para decir que no tenía dinero y que no podía pagar la pensión, nosotros, en nuestros alegatos, pusimos que, obviamente, el señor tenía una vida de lujos y que era multimillonario. Esta sentencia, que dictaron los magistrados, no toca absolutamente el ADN y la pensión alimenticia, eso queda como se dictó en la primera sentencia, es decir que el ADN queda firme y la pensión también, con el incremento de 2024. Lo único que va a cambiar son los ingresos del señor”, aclaró Arbeláez.

De acuerdo con ella, esta sentencia para efectos es “únicamente para los ‘efectos’ en torno a la reposición del procedimiento, es decir, la sala pide que se desahoguen pruebas faltantes que el juez omitió.

¿Qué pruebas faltaron? Faltó una prueba exhaustiva de trabajo social para determinar los ingresos reales de Brayan Fanier Álvarez Rojas, ya que el señor tiene una vida de lujos que no concuerda con lo que él manifestó en el juzgado, porque decía que vivía casi en la indigencia, pero no, su vida es de lujos, tiene camionetas blindadas, cinco guaruras que siempre lo acompañan, andan con chalecos antibalas y carros blindados... entonces; cuando los magistrados vieron el material probatorio que nosotros entregamos de sus ingresos, se dieron cuenta de que hubo caso omiso a esto, y que el juez dictó sentencia sin haber investigado bien

el poder adquisitivo de Brayan Fanier, y que esto redunda en el detrimento del derecho alimentario del menor. Es por eso que esta sentencia se deja sin efecto, ordenándose

la reposición del procedimiento que falta, o sea estas pruebas faltantes”.

”Para Adriana Arbeláez, las publicaciones que ha hecho Manuel José sobre el tema no son más que una manera de dar patadas de ahogado y una forma de seguir haciéndose publicidad:

“Él quiere enredar a toda la gente, confundirla, porque es una sentencia complicada, y quiso decirle a la gente: ‘Miren, aquí dice que quedó sin efectos, yo no soy el padre’, y eso no dice, sin efectos es únicamente para que se recaben las pruebas faltantes, las otras ya están firmes”.

Asimismo, resaltó que el cantante tiene desórdenes mentales: “Nosotros pensamos que, aparte de que el señor está mal psicológicamente, porque los magistrados también ordenaron que debe hacerse una prueba psi- cológica, pensamos que el señor no quiere asumir su responsabilidad, no quiere asumir que es hombre, se cree todavía un niño que vive bajo las enaguas de su mamá, no quiere asumir que es un hombre que ya tiene una responsabilidad con un niño, él sigue negando lo que es evidente, está por ley y por la ciencia demostrado que tiene un hijo”.

Eso sí, nos dijo, se arrepiente de haberlo conocido: “Claro que me arrepiento todos los días de eso, porque nunca nadie ha conocido un tipo más dañino y más enfermo que él, jamás había conocido un tipo tan perverso y malvado y me arrepiento, pero estoy en un juicio y los juicios se ganan o se pierden, entonces yo tengo que ganar éste y después retirarme de todo este daño que este señor nos está haciendo a mi hijo y a mí”.