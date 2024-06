Manelyk lanza FUERTE zarpazo a Tania Rincón por haberla acusado de querer quitarle la chamba

Calladita... ¡Jamás! Muy fiel a su estilo, siempre controversial, la creadora de contenido digital Manelyk González, respondió a los comentarios hechos por Tania Rincón en los que aseguró que la influencer “le quería quitar su chamba” en HOY.

A la primera finalista de La Casa de los Famosos de Telemundo, no le cayó nada bien, que la conductora del matutino de Las Estrellas, ventilara públicamente que Manelyk deseaba tener su puesto en HOY, por lo que aclaró la situación.

“Es que hay luego mucho descaro de la gente... Dije, ¿oye te vamos a volver a ver en Las Estrellas Bailan en Hoy? y fue así de: No, yo mejor quiero tu trabajo. Fue Manelyk, Manelyk me dijo, no, yo quiero tu chamba y fue como ay. A lo mejor lo dijo en chiste, chiste, pero sí, al final del día estar en un matutino es un pastel muy querido por todos”, expresó Tania en días pasados en el podcast de Maca Carriedo.

Estas declaraciones le llegaron a los oídos de “Mane”, y el pasado lunes 10 de junio, aprovechó su visita a Televisa, para hablar con la prensa y dar su punto de vista.

“Ella quería llamar la atención para que el podcast donde estuvo, sonara... más que cuando habló de mí, la chica necesitaba un poquito de atención... gorda, ubícate. Las cosas la tomaron a mal, a como les convenía, fue una broma”, dijo Manelyk, al periodista Eden Dorantes.

La presentadora de HOY aclaró que ella no es una mujer problemática: “Si la gente no entiende eso y lo agarran a mal, no tengo problema ni con ella ni con nadie, cero, es una tontería, lo hicieron tan grande, quizá lo necesitaba la chica”.