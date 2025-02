Manelyk González trató de ‘estúpida’ a Aleska Génesis: ‘Ella está segura de que se va a pasar’

Manelyk González explotó al enterarse de las intenciones que Aleska Génesis tiene de hacer un cambio de cuarto. ¿Estrategia de la modelo venezolana o realmente se siente más cómoda junto a los integrantes del Cuarto Agua de ‘La Casa de los Famosos All Stars’?

‘Ella está segura de que se va a pasar. ¿Y cómo está eso de que “Todos me quieren, me quiero cambiar, pero ya somos muchos, me estorban, bye” ¿Tan pen… Estúpida?’, señaló Manelyk González en conversación con otros integrantes de Cuarto Agua como lo es Niurka.

Niurka apoyó a Manelyk González y trató de ‘inestable’ a Aleska Génesis

Niurka apoyó a Manelyk González y trató de ‘inestable’ a Aleska Génesis

La polémica Niurka va sin filtro con lo que dice y en la charla con Manelyk apuntó contra Aleska Génesis, quien la noche anterior había hablado con Lupillo Rivera para manifestar su inconformidad con su compañero del Cuarto Fuego y su deseo de pasarse al Cuarto Agua.

‘Yo siento bien cacho y bien raro que vaya a meterse a nuestro cuarto una persona que ya disparó para adentro y una persona que ha sido tan inestable’, aseveró Niurka. Luego, y tras haber llamado ‘estúpida’ a Aleska, Manelyk González cerró su opinión:‘Si eso es ahora que no ha ingresado, ahora imagínate dentro?’,

Manelyk González sería la ganadora de La Casa de los Famosos All Stars 2025 según la AI. Instagram.

Aleska Génesis habló con todo el Cuarto Fuego sobre su elección de cambio

La modelo venezolana se reunió con todos los jugadores del Cuarto Fuego para manifestarles su deseo de cambiar del Cuarto Fuego al Cuarto Agua. ‘Hay algunos a los que yo nunca les había comentado nada’.

Nacho Casano le dijo a Aleska Génesis que era una decisión de ella y que la iba a respetar. Laura Bozzo la apoyó diciendo que en sus zapatos, ella no estaría en un grupo donde no se siente 100% segura. Pero del Cuarto Agua hay muchas dudas y Lupillo Rivera les aseguró que la modelo le había dicho que ella tenía lealtad solo con él.