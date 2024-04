Mamá de “Yailin la más viral” le responde a Laura Bozzo tras llamarla “Sanguijuela chupa sangre”

A finales de enero de este 2024, Laura Bozzo arremetió contra la madre de la cantante “Yailin la más viral”, madre de la hija de Anuel AA y se lanzó en insultos contra ella. Tres meses después, le respondió con un contundente mensaje.

A la conductora peruana le habría molestado que Wanda Díaz, madre de la cantante, manifestara abiertamente que buscaría tener ma custodia de su nieta Cattleya, por lo que se lanzó en críticas.

“Estamos todos locos. Esa señora que no supo ser madre con sus hijas, ¿qué autoridad moral tiene? Ninguna, es una sanguijuela chupa sangre vividora que solo busca dinero. ¡Asco!”, expresó Laura Bozzo.

En un programa de radio dominicano, Wanda Díaz fue consultado sobre qué opinaba al respecto a lo que primero respondió que le había sorprendido pues ella era fan del programa de televisión que conducía Laura Bozzo. “Yo la veía cuando estaba pequeña”.

“Ella me juzgó sin conocerme. Me comió bien ‘fresh”, dijo la madre de la intérprete, mientras hacía muecas de monstruo, para luego sentenciar: “Ella (Laura) no es bonita”, dijo.