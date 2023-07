Mamá de Sergio Mayer lo defiende de Bárbara Mori y asegura que no es maltratador de mujeres

La mamá de Sergio Mayer está muy orgullosa de su hijo, para ella es un líder nato y así lo ha demostrado en La casa de los famosos México. En exclusiva la señora Norma Bretón cuenta por primera vez cómo era Sergio de chiquito, habla de su vida familiar, de su nuera, de su nieto y sus nietas… pero, sobre todo, defiende a Mayer, ella lo educó y asegura que no es un maltratador de mujeres. La señora revela la verdadera razón por la que el actor terminó su relación con Barbara Mori.

¿Qué siente de ver a su hijo en La casa de los famosos México? Estoy muy orgullosa de que mi hijo esté en La casa, está siendo él, porque es chistoso, medio picante, le encanta competir y siento que él ha hecho muy buen trabajo en el Team Infierno, porque todos estamos atrapados con este programa, no hay gente que no hable de este reality y esto es gracias a las personas que están en ese cuarto, que se han llevado tan bien, porque es un grupo alegre, solidario y que se quiere.

¿Qué piensa de que ha sido salvado en varias ocasiones? Imagínate, me siento muy agradecida por la gente que ha votado por él, desde la primera semana que entró lo han nominado y nominado, pero la gente es la que decide y yo estoy muy agradecida con el público que lo mantiene ahí.

Ahora que fue a la gala a apoyar a su hijo, ¿qué sintió de ver a Ferka tan cerquita? Cuando la vi sentí como así (algo inexplicable), la vi donde nos estaban arreglando y le dije: “ay Ferka…” pero fíjate que todos se portaron muy correctos conmigo, a la mejor se aguantaron y se los agradezco, la verdad, porque no me hicieron pasar mal rato. Ella (Ferka) me parece una buena estratega, hace bien su papel, juega bien, además de que ya ha estado en otros realities y tiene mucha experiencia.

Señora, cuéntenos de su hijo, ¿cómo fue su niñez? Nosotros vivíamos en Iztapalapa, en la colonia San Lorenzo, y él era un niño líder, muy buen estudiante, nunca reprobó ningún año, pero era inquieto, él movía, pero no en mala onda, siempre fue un niño muy luchón y audaz, y así sigue. Los maestros me decían: “Señora, Sergio distrae mucho a todos; siempre están ahí siguiéndolo”, desde chiquito ya era así, él es neta, nunca ha sido traicionero, lo que piensa de ti te lo dice en tu cara, de frente, no hace chismes.

¿Es verdad que ahí donde vivían le cargaban la mano por ser guapo? A los vecinos les caían muy mal mis hijos porque, la verdad, sí rompían corazones con las chicas, llegaban a causar revuelo, y a los chavos de la colonia no les parecía eso, recuerdo que las chicas los buscaban mucho, entonces sí tuvieron varios problemitas de jóvenes por esa razón.

¿Fue mujeriego? No, él es tranquilo, de tener muchas novias y eso no.

¿Qué opinión le merece que se haya casado con una socialité? Fíjate que hasta para eso es así, imagínate, haberse casado con una persona así, esta mujer le gustó y la enamoró, aunque su papá (de Issabela) no estaba muy de acuerdo en la relación, pero se enamoraron y ahí están, pero sí le costó su trabajito, no creas que ella (cayó) a la primera, de hecho, Issabela no sabía ni quién era mi hijo porque ella vivía en Estados Unidos, no sabía quién era Sergio de Garibaldi ni nada; sin embargo, se vieron y se gustaron, pero él nunca pensó: “Voy a casarme con ella porque es ‘fulanita’”, para nada, simplemente le gustó para hacer una vida de pareja, así lo decidieron y así fue. Sergio la ama, la respeta y ya llevan como 18 años juntos.

¿Se lleva bien con su nuera? Sí, es una persona muy inteligente, una niña muy correcta, bonita, tiene todo. La quiero mucho, mucho.

¿Cómo es la relación con su nieto Sergio Mayer Mori? Lo veo un poco más que mucha gente, ahorita anda en Colombia, es un muchacho muy solitario, no es muy familiar, es más Mori que Mayer, lo siento así en su forma de ser y en todo lo veo muy parecido a su mamá, es un muchacho muy aparte de nosotros, pero lo amo con todo mi corazón.

Por cierto, ¿qué opina de las declaraciones que hizo Bárbara Mori en una entrevista con Marimar Vega, en la que dijo que no fue feliz con su hijo…? No he visto esa entrevista, pero yo creo que vivieron una época muy bonita puesto que hay un hijo de por medio y no se tiene un hijo nada más porque sí, vivieron cinco años juntos y si no fue feliz ese ya es su problema, pero de ese tiempo que vivieron juntos, tuvieron un hijo que me encanta, porque es uno de mis nietos y ahora él me dio una hija también (Mila), mi bisnieta, a quien amo con todo mi corazón.

La señora Pati Chapoy dijo que fue sido testigo de episodios de maltrato por parte de Sergio a Bárbara, ¿esto fue cierto? Ay no, qué horror, no, Sergio no es maltratador de mujeres, para nada. Yo no he oído eso, ¡eh! Mi hijo tiene una mujer con la que lleva 18 años, por favor, eso no es verdad. Ahora te voy a decir que Bárbara me dijo un día: “Amé a tu hijo, me encantó, tuve un hijo con él, pero yo no soy de tener una pareja para toda la vida, no sé qué me pasa, yo me desenamoro rápido, y soy muy noviera”. Dime, de que estuvo con Sergio a ahorita, ¿cuántos novios ha tenido ella?, y mi hijo tiene una esposa y una familia estable, entonces no. Lo que pasó es que a ella (a Bárbara Mori) no le gusta la vida de Sergio, ella lleva otra vida, su familia, mi nieto… ellos llevan otra vida muy diferente a la de Sergio, mi hijo es correcto, es de una sola pieza, no le gustan cosas, por eso no hicieron pareja, pero no, maltratador para nada.

¿Qué dijo Bárbara Mori?

En 2020, en una transmisión en vivo con Marimar Vega, Bárbara Mori habló de su separación de Sergio Mayer, con quien tuvo un hijo y duró cinco años en pareja.

Esto fue lo que dijo:

• “Creo que hay despertares en la vida de diferentes tipos; creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo…”.

• “Viví cinco años una vida que, o sea, vivía bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña totalmente con falta de amor, completamente insegura de mí misma y al crecer en un entorno así, yo crecí pensando que no valía nada, que no merezco nada…”.

• “Yo era superinfeliz. Luché más años para que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que allí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que (mi hijo) me viera bien”.