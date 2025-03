Alessandra Rosaldo defendió su lugar como la abuelita de Tessa: ¿desafió a Victoria Ruffo?

Fue hace un par de semanas cuando comenzaron a circular diversos rumores en torno a un supuesto distanciamiento entre los integrantes de la familia Derbez, misma que se habría provocado tras el bautizo de Tessa. En esta ocasión, la encargada de hacerle frente a la polémica fue Alessandra Rosaldo, quien se sinceró respecto a cómo están las cosas con el hijo de Victoria Ruffo, asegurando que no solo le tiene un gran cariño, sino que a pesar de que no lleva su sangre, sí considera que cumple el rol de abuelita de su bebé.

Alessandra Rosaldo se proclamó abuelita de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y nieta de Victoria Ruffo

Durante una reciente charla con los medios, retomada por las cámaras de “Hoy”, Alessandra Rosaldo defendió su lugar en la vida de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Y es que a pesar de que no llevan la misma sangre, la cantante considera que la convivencia con la pequeña es suficiente para tener el título de “abuela”, lo que inevitablemente despertó curiosidad por saber qué piensa Victoria Ruffo de este nombramiento, pues tras el nacimiento de la menor, Eugenio Derbez fue duramente criticado por querer “restarle importancia” a la actriz al decir que su esposa también cumpliría este rol dentro de la familia.

“Es que de alguna manera sí soy. Me tocó, me tocó ser una abuelita adoptiva. Y me encanta, es una etapa que disfruto muchísimo con Eugenio y bueno ya van dos, a ver cuántos más se suman”, dijo, refiriéndose también a Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Alessandra Rosaldo negó un distanciamiento entre los Derbez por culpa de José Eduardo

Por otra parte, la integrante de “Sentidos opuestos” rompió el silencio sobre las presuntas peleas entre los Derbez, las cuales serían resultado de que ni Aislinn, ni Eugenio, Ni Vadhir, acudieron al bautizo de la pequeña Tessa. Al respecto, la integrante de “Sentidos opuestos” explicó que no asistieron a este evento porque tenían otros compromisos, pero que fue algo que previamente platicaron para evitar malos entendidos.

“Estamos encantados con Tessa, ya nos fueron a visitar a Los Angeles. Yo no podía estar, y José Eduardo lo sabe. Desde un principio le dije: ‘sabes que sería la primera en estar ahí, pero no puedo. José Eduardo sabe que nada es personal. La relación está intacta, sigue como siempre. Somos muy abiertos en decirnos las cosas como son, aquí nadie se ofende”, declaró la esposa de Eugenio Derbez, reiterando que ninguno de los involucrados en estas versiones está realmente molesto.