Maky aclara que le “choca” de la nueva relación de Juan Soler

Fue a principios de 2023 que el actor Juan Soler confirmó su romance con la presentadora Paulina Mercado, luego de que en 2021, el argentino regresara con su primera novia, María Jose Barbaglia. Desde entonces se ha mostrado muy enamorado, presumiendo su relación por todos lados.

Según Paulina, una de las razones por las que se enamoró del galán de televisión fue la forma en la que él trata a su ex esposa y la comunicación que tienen por el bien de sus hijas, Azul y Mía.

Maki, por su parte, reveló en una dinámica del programa Cuéntamelo ya! qué es lo que le choca de esta relación. Al preguntarle si le molesta el romance de Soler, dijo: “No me molesta para nada, me parece que es una chava súper linda, tal vez yo no soy de la idea de estar tan expuesta, pero creo que ellos crearon un equipo de trabajo, además de ser una pareja, y está padre poder construir algo con alguien”.

En la sección La pecera de las preguntas incómodas, Maky admitió que se arrepiente de una relación del pasado, por lo que muchos internautas aseguraron que el galán de ese momento había sido Valentino Lanús.