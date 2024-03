Magaly Chávez reveló los detalles del ‘infierno’ que vivió al lado de Alfredo Adame: ‘Está loco’

Magaly Chávez rompió el silencio y, por fin, reveló algunos preocupantes detalles de su relación con Alfredo Adame

Fue durante una charla para el podcast Un tal Fredo que Magaly Chávez narró cómo fue su experiencia de ser la pareja de Alfredo Adame, a quien calificó como alguien “loco” e “inestable” que incluso alguna vez intentó dispararle.

Como recordarás, Magaly Chávez y Alfredo Adame sostuvieron un controvertido romance que duró apenas un mes y medio; sin embargo, ese breve tiempo juntos fue más que suficiente para que surgieran la controversia y los rumores. Ahora, estas nuevas declaraciones acabaron por confirmar algunas teorías: por ejemplo, que el romance fue ficticio y se trató de un arreglo.

“NECESITABA LIMPIAR SU IMAGEN”: MAGALY CHÁVEZ CONFIRMÓ QUE SU ROMANCE CON ADAME FUE UNA MENTIRA

Una de las primeras revelaciones de Magaly Chávez fue que su romance con Alfredo Adame fue completamente ficticio: una estrategia para impulsar la carrera del actor y conductor, ya bastante afectada por su conducta violenta. Este rumor ya había surgido en redes cuando se anunció el noviazgo, pero no fue confirmado hasta ahora.

“Me propuso que hiciéramos una relación, porque él ya viene de muchas peleas y necesita limpiar su imagen porque estuvo hasta en la política. Que en la calle lo golpeaban, que se pelaba con las sillas”, expresó Magaly, quien detalló en Un tal Fredo que accedió a esto pensando que tal vez la gente estaba juzgando mal a Alfredo Adame.

“Conforme pasaba el tiempo yo dije, ‘este señor pobrecito, si lo juzgan mal, vamos a conocerlo’ (...) yo lo conocí de Hoy”, aseguró la influencer.

“YO PENSÉ QUE ME IBA A PEGAR...”

Con el paso del tiempo, dijo Magaly Chávez, comenzó a percatarse de que Alfredo Adame tenía problemas efectivamente, y bastante serios, pues sus peleas en la calle pasaron al plano personal:

“Si no lo detienen todos los compañeros se me va a los golpes”

“Te voy a platicar una que dije, ‘no puede ser posible, sí está loco’. El día que se peleó con las sillas, le dije ‘un bolillo pal susto’. Yo lo dije para romper el hielo, yo creo que fue todo lo contrario y la agarró contra mí”, recordó la famosa, quien recordó también un terrible episodio que ocurrió luego de que Adame se peleara con el abogado de Carlos Trejo, pues el conductor hasta sacó una pistola:

“Saca una pistola y dijo, nada más porque no la traía... Casi me bajo, no la vaya a disparar contra mí. Sí está loco”, reconoció Chávez, quien también contó una terrible vivencia que ocurrió cuando ambos participaban en el reality show Soy famoso, ¡sácame de aquí! y en donde estuvo a punto de golpearla: