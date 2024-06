Madre de hijo de Kalimba lo demanda: “Se niega a pagar los gastos del niño”

En nuestra edición pasada dimos a conocer que Kalimba estaba en medio de un nuevo proceso legal, esta vez con la madre de su hijo Mikha, Athenas Escudero, quien interpuso una demanda en su contra el pasado 7 de mayo por la pensión alimenticia del menor de casi siete años que procrearon juntos.

TVyNovelas se dio a la tarea de buscar a la mamá del pequeño para ahondar en el tema y, aunque en un principio se mostró renuente, al final aceptó platicar con nuestro medio, ya que -asegura- su única finalidad es el bienestar de su hijo.

Sabemos que interpusiste una demanda en contra de Kalimba por la pensión alimenticia del hijo que procrearon juntos.¿Qué es lo que estás pidiendo exactamente?

Antes que nada, me gustaría aclarar que todo esto lo estoy haciendo con la finalidad de brindarle a Mikha seguridad, paz y tranquilidad en un futuro. Lo único que pido es que una autoridad responsable, que en este caso es el juez, sea quien determine cuáles son los derechos de nuestro hijo derivados de la pensión alimenticia. ¡Algo justo!

¿Qué te motivó a iniciar este proceso legal?

Opté por la vía legal para poder poner en orden diversos asuntos inconclusos, y que lo que le corresponde a Mikha sea constante, y no de unos meses sí y otros no. Lo debí hacer desde un principio y así ahorrarme problemas y dolores de cabeza.

¿Has tenido un acercamiento con Kalimba para llegar a un acuerdo?

Sí, anteriormente hicimos un acuerdo, pero no fue respetado por parte de él, ni en tiempo ni en forma.

¿A qué te refieres?

Me refiero a que nada de tal acuerdo lo ha cumplido, te pongo un ejemplo, no cumple con el monto de la mensualidad (de manutención del niño), ni con el tiempo que me la tiene que depositar, etcétera.

¿Cómo ha sido Kalimba con su hijo?, ¿consideras que es un mal padre?

Es muy fácil la respuesta, pero mira, yo como mamá, que tengo que cuidar a mi hijo, no te puedo contestar porque sé que algunas palabras tergiversadas pueden dañar la salud emocional de Mikha.

“Se niega a pagar colegiaturas y gastos escolares y tengo que pedir préstamos”

¿Cuándo fue la última vez que Kalimba vio a su hijo?

La última vez fue a principios de enero de este año, posteriormente en una o en dos ocasiones me lo pidió para que Mikha se presentara en alguno de sus eventos, pero decidí que no fuera debido a que no está con él, siempre lo deja a cargo de terceros que yo no conozco y Mikha tampoco, es un niño de seis años que necesita atención y cuidados.

¿Es verdad que Kalimba se ha negado a pagar la colegiatura del niño?

En cuestión de colegiaturas, generalmente se atrasa, lo cual me genera un interés (económico) y más gastos que son cubiertos por mí. Lo que son inscripciones, reinscripciones, gastos escolares, útiles, uniformes, actividades extra curriculares… constantemente se niega a pagarlos y estos gastos se acumulan, por lo cual tengo que pedir préstamos para poderlos pagar yo. Y claro, todos los gastos de los demás rubros los cubro yo en su totalidad.

“Esto no es una guerra”

Sabemos que no ha accedido a darte el pasaporte del niño. ¿Cuál es el motivo?

Desde el día que nació Mikha se lo he solicitado para poder tener todos sus documentos en orden y su respuesta durante seis años ha sido que no tiene tiempo.

¿Cómo se conocieron Kalimba y tú y cómo ha sido tu relación con él en estos siete años que Mikha tiene de vida?

Nos conocimos hace más de 20 años, por amigos en común, fuimos muy amigos y muy cercanos. Desde hace seis años nuestra relación como amigos dejó de existir y como papás desafortunadamente no es la mejor. No hay mucha comunicación entre nosotros, aunque yo lo he intentado en múltiples ocasiones, no se ha logrado; el único motivo que nos debe importar es el bienestar de Mikha.

Actualmente Kalimba se encuentra en un proceso legal delicado por presunto abuso sexual en contra de Melissa Galindo, ¿qué piensas al respecto?

No tengo comentarios sobre ese tema.

Algún mensaje para el padre de tu hijo...

¡Claro! que espero que entienda que esto no es una guerra y no quiero pleitos, sólo me interesa hacer las cosas bien, legalmente, por el bienestar y la tranquilidad de Mikha.