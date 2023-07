Lynda padece grave enfermedad degenerativa incurable

Lynda es diagnosticada con esclerosis sistémica, ¿qué es y cuáles son los síntomas?

La cantante Lynda, de 41 años, compartió que ha sido diagnosticada con esclerosis sistémica, una enfermedad crónica degenerativa.

Lynda Thomas forma parte de la exitosa gira 90’s pop Tour y planeaba regresar con un nuevo proyecto musical, pero estos planes se han detenido debido a que ha sido diagnosticada con una enfermedad incurable.

La cantante mexicana Lynda Thomas se mostró positiva y explicó mediante unas emotivas palabras que esto no hará que cambie su forma de vivir y disfrutará la máximo a su familia.

“Me considero una persona privada, pero hoy quiero compartir algo importante. El año pasado íbamos finalmente a lanzar un álbum y planeábamos una especie de primera fila pero entonces, mi salud comenzó a deteriorarse”.

Detalló que siempre ha tenido algunos problemas de salud, pero de un tiempo a la fecha todo empeoró.

“Desde muy pequeña he convivido con una serie de enfermedades y en dolor constante a pesar de estar bajo supervisión médica. Aprendí a vivir y a funcionar bajo estas circunstancias. Después de más exámenes y médicos, mi neurólogo hizo caso a su intuición y me envió con un Reumatólogo, quien finalmente ha resuelto el enigma de todos estos años. Desafortunadamente, lo que he tenido toda mi vida, es la enfermedad auto inmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodermia”.

La interprete de temas como “Gira que gira”, “A 1000 x hora”, “Dile” y “Maldita timidez”, que tuvieron éxito en la década de los 90’s, indicó que puede llevar “una vida normal”, pero su salud se irá deteriorando con el paso de los años. Sin embargo, esto no la va a detener y seguirá con sus planes de vida junto a sus seres queridos.

“Es una enfermedad crónica y que hasta hoy no tiene cura pero con tratamiento, es posible tener una vida hasta cierto punto normal. Sin embargo, inevitablemente, algún día, provocará problemas mucho más severos de salud”.

“Contrario a lo que puedas pensar, estoy en paz y no planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto, estaré bien. Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quien sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos”.

“Me he hecho la promesa de seguir creciendo junto al hombre que amo y continuar abrazándolo hasta que la vida nos diga adiós desde el último andén”.

“Tengo muchas cosas que contarte y cantarte también, muchos libros que leer y muchos lugares que conocer así que no voy a ningún lado (por ahora).No será fácil, pero ninguna enfermedad me va arrebatar la posibilidad de seguir caminando por los atajos de este viaje y continuar abriendo los brazos y el corazón cada mañana. Larga vida”, finalizó.

¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis sistémica?

La enfermedad que padece Lynda afecta principalmente a la piel haciéndola dura y rígida por la acumulación de fibras de colágeno y otras proteínas.

Entre los principales síntomas de la esclerosis sistémica se encuentra la hinchazón y engrosamiento de la piel, siendo los dedos de las manos los más afectados, puese pueden presentar hormigueo, entumecimiento o sensación más fuerte al dolor al frío o a un disgusto emocional.

Además de las manos, el rostro también puede sufrir alteración al tensarse la piel, derivando en que poco a poco se pierda la habilidad de cambiar las expresiones de la cara.