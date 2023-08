¿Lyn May en la segunda temporada de LCDLFM? La actriz responde si entraría o no al reality

Lyn May tiene una vida dedicada al mundo del espectáculo, pues desde los años 70’s ha salido en películas del cine de ficheras e incluso una telenovela en donde ha impactado a millones de personas con su escultural figura. Ahora, a sus 70 años, la vedette y actriz goza todavía de un reconocimiento especial, y no son pocos los que desean nuevamente verla en la pantalla.

Debido a lo mediática que puede resultar la figura de Lyn May , es natural que su nombre suene para integrarse a “La casa de los famosos México”, sobre todo ahora que se ha confirmado una segunda temporada y en redes sociales hay varias especulaciones sobre quiénes serán las nuevas celebridades que participarán.

Lyn May fue interceptada por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue cuestionada sobre qué piensa sobre reality shows como “La casa de los famosos” y si participaría en la segunda temporada, ¿qué respondió?

¿LYN MAY ESTARÍA DISPUESTA A PARTICIPAR EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Fiel a su estilo, la diva comentó que, de entrada, tiene mucho trabajo en Estados Unidos: “He estado trabajando, ya hice todo Estados Unidos y estuve en Nueva York. Ahora ya voy a recorrer nuestro país”, aseguró ante los medios de comunicación.

“No creo porque no estoy acostumbrada a estar encerrada. No me gustaría”

Luego de ello, fue clara con respecto a los reality shows: “No creo porque no estoy acostumbrada a estar encerrada. No me gustaría (...) No le veo el chiste a estar encerrada ahí enseñando el …, y eso no me interesa. Se me hace muy aburrido, no me gusta”, enfatizó determinante Lyn May, poniendo punto final a alguna posibilidad de verla en la nueva temporada de “ La casa de los famosos México ”.

De igual manera, consideró que en televisión deberían transmitirse otro tipo de programas: “Yo pienso que deberían de usar ese tiempo para algo más importante, el pueblo está muriéndose de hambre. Hay tantos niños con hambre en la calle y crímenes, deberían utilizar ese tiempo en otras cosas mejores”, declaró Lyn May.