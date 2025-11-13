Suscríbete
Luz María Zetina se queda sin boda y sin prometido tras confesarle que está enamorada de alguien más

La exconductora de ‘Netas Divinas’ se sinceró y compartió que su expareja decidió cortar de raíz su relación de 8 años.

November 13, 2025 
Ericka Rodríguez
Luz-María-Zetina.jpg

La actriz y conductora se sinceró y asegura que se arrepiente.

Instagram

“A veces la verdad duele, pero también libera”.

Luz María Zetina se volvió tendencia en las últimas horas, luego de abrir su corazón y hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida amorosa.

Hace ocho años, la exconductora de ‘Sale el Sol’ y su exnovio, a quien conoció en la primaria y con el que se comprometió cuando tenía 21 años, se reencontraron. En aquel tiempo la boda con Emilio Guzmán no pudo ser.

El tiempo pasó y ambos hicieron sus vidas, se casaron varias veces e inesperadamente la vida los reunió de nueva cuenta. En 2017, Luz María y Emilio decidieron retomar su historia de amor, incluso con planes de boda.

Sin embargo, la relación y el compromiso terminaron. Zetina se sinceró en una charla para el programa ‘El rincón de los errores’, que conduce Marimar Vega, y ahí confesó que terminó abruptamente después de que ella admitiera que había comenzado a sentir algo por otra persona.

“En mi última relación, eran ocho años, anillo de compromiso, y de repente siento que alguien entra a mi corazón. Empiezo a tener sentimientos por otra persona, yo muy sacada de onda, sin poder silenciar lo que me estaba pasando”, reveló Zetina.

La presentadora y creadora de contenido asegura que quiso hablar con la verdad y confesarle a su pareja lo que estaba pasando con la posibilidad de platicarlo y salvar la relación.

“Quería ser leal conmigo misma y contarle lo que estaba viviendo, pero él no lo quiso entender. Inconcebible, la relación terminó de raíz”, afirmó.

Zetina, visiblemente conmovida, admite que se arrepiente de haber abierto su corazón, ya que esa decisión terminó con su estabilidad emocional y con los planes de boda que tenían. “Fue muy doloroso, porque lo amaba profundamente, pero no podía negar lo que sentía”, señaló.

‘LuzMa’ compartió que ahora se enfoca en su bienestar emocional y en sus nuevos proyectos profesionales. Y en su experiencia compartida dejó un mensaje en el aire sobre la importancia de la honestidad en las relaciones sentimentales.

“A veces la verdad duele, pero también libera”.

¿De quién se enamoró Luz María Zetina?

Tras sus revelaciones, la controversia llegó y desató una ola de especulaciones sobre la identidad de la persona que conquistó el corazón de la conductora.

Diversas versiones apuntan a que podría tratarse de una mujer.

De acuerdo con la cuenta de Instagram ‘No soy persona pública’, Zetina habría dejado a Emilio Guzmán por un “reencuentro”, señalando directamente a la golfista Lorena Ochoa.

La publicación concluye con una frase enigmática: “Al tiempo sabremos si sí o si no”.

Luz María Zetina
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
