¡Luto en el cine mexicano! Murió una reconocida cineasta: hallaron su cuerpo y buscan a su familia

El cine mexicano atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de una de las figuras más singulares y provocadoras de la animación experimental. La cineasta Aria Covamonas, conocida por su estilo rupturista y su constante búsqueda de nuevas formas narrativas, fue encontrada sin vida en Oaxaca, suceso que ha conmocionado tanto a sus seguidores como a todo el ámbito cultural del país.

¿Quién era Aria Covamonas?

Aria Covamonas, cuyo nombre real era Aria Leonora Guzmán Casanova, nació en 1979 en Monterrey, Nuevo León. Aunque no tuvo una formación académica tradicional en cine, se forjó como creativa audiovisual de forma autodidacta, algo que le permitió desarrollar una propuesta única y alejada de los cánones convencionales. Su trabajo combinaba animación, fotomontaje y el uso creativo de materiales de dominio público, como ella misma mencionaba, principalmente se trataba de fragmentos visuales y sonoros procedentes de archivos cinematográficos internacionales.

Su estilo se caracterizaba por la influencia del dadaísmo, el surrealismo y la obra de artistas como Hannah Höch , pionera del fotomontaje. Covamonas trabajaba reorganizando imágenes y sonidos sin seguir una estructura narrativa lineal, a fin de crear piezas visuales de fuerte carga simbólica y atmosférica, con un sello que la posicionó como una figura de culto dentro del cine de vanguardia.

⚫️ La Gran Historia de la filosofía Occidental

⚪️ dir. Aria Covamonas



Murió nuestra amiga, la cineasta Aria Leonora Guzmán Casanova, conocida en el medio como Aria Covamonas, apenas en Enero estuvimos con ella en Rotterdam.



Nuestro amor y fortaleza a toda su familia. pic.twitter.com/VzgVcBEV1m — APUNTESdeCINE (@apuntesdecineff) July 6, 2025

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Aria Covamonas?

La noticia fue confirmada el pasado 6 de julio por la diputada de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, quien informó a través de sus redes sociales que la cineasta fue localizada sin vida en la ciudad de Oaxaca. La legisladora lamentó el fallecimiento y solicitó ayuda para contactar a los familiares de Covamonas, ya que hasta ese momento no se tenía conocimiento de su paradero.

“Lamentablemente me comunican que la cineasta y animadora Aria Leonora Guzmán Casanova, conocida en el medio como Aria Covamonas, ha sido encontrada sin vida en la ciudad de Oaxaca”, expresó Sánchez Barrios en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre las causas del fallecimiento ni se ha emitido un reporte oficial que esclarezca las circunstancias en las que ocurrió.

Lamentablemente me comunican que la cineasta y animadora Aria Leonora Guzmán Casanova, conocida en el medio como Aria Covamonas, ha sido encontrada sin vida en la ciudad de Oaxaca. Se pide el apoyo para localizar a sus familiares. Activistas del estado me comparten los siguientes… pic.twitter.com/RbPQXgSgeu — Diana Sánchez Barrios (@DianaSanchezBar) July 6, 2025

¿Cuál fue la trayectoria de Aria Covamonas en el cine experimental?

A lo largo de los últimos años, Aria Covamonas consolidó su trayectoria en festivales de cine tanto en México como en el extranjero. Su primer cortometraje, “Camille Saint-Saëns’ The Carnival of the Animals”, estrenado en 2017, marcó el inicio de una serie de producciones que la posicionaron como una de las voces más innovadoras del cine alternativo.

Entre sus obras destacan “Taxidermy for Beginners” y “Unidentified Item No. 984” (2018), “Hideouser and Hideouser” (2019) e “Introduction to the History of Western Philosophy” (2020). Su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2021, con “Socrates’ Adventures in the Under Ground”, fue uno de los momentos más significativos de su carrera, al ser reconocida por su audacia estética y conceptual.

En 2024 finalizó su primer largometraje, “La gran historia de la filosofía occidental” , una pieza que explora el pensamiento filosófico a través de técnicas de animación fragmentadas y referencias visuales de la cultura asiática, sin una narrativa lineal que cuestiona la forma en que se plantea el conocimiento en la animación. Esta obra fue seleccionada en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Róterdam en 2025, donde recibió elogios por su carácter poético y altamente experimental.

La gran historia de la filosofía occidental, de Aria Covamonas.

En @annecyfestival producido por Miyu pic.twitter.com/esT5inflHx — te gusta mucho el cine ? (@tegustamuchoelc) June 11, 2025

¿Cuál es el legado de Aria Covamonas al cine mexicano?

Aria Covamonas deja un legado que trasciende los márgenes de la industria audiovisual tradicional. Su obra desafió los límites de la narrativa y la técnica, al abrir un espacio para la experimentación y la libertad creativa en un medio dominado por estructuras convencionales. Su nombre se convirtió en sinónimo de irreverencia artística y su trabajo ha sido objeto de análisis en medios especializados como ZippyFrames y The Film Verdict.

Además de su proyección internacional, Covamonas fue una figura recurrente en el Festival Internacional de Cine de Morelia, considerado uno de los encuentros más relevantes para el cine mexicano y latinoamericano.